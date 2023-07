Premier League w TVP Sport? Szef stacji odpowiada.

ViaPlay ogłosiło, że wychodzi z polskiego rynku, a to oznacza, że kibice wielu sportowych wydarzeń wkrótce stracą dostęp do swoich ulubionych dyscyplin. Na Twitterze pojawiło się pytanie, czy Premier League w TVP Sport miałoby prawo bytu? Szef stacji odpowiedział na to pytanie.

ViaPlay porzuca kilka rynków, w tym polski

Platforma ViaPlay ogłosiła dziś, że wycofuje się z polskiego rynku, co oznacza, że kibice lig takich jak Bundesliga czy Premier League, a także F1 czy KSW, wkrótce będą musieli zmienić dostawcę. Decyzja ta wywołała zaniepokojenie wśród fanów, którzy zyskiwali dostęp do transmisji europejskich pucharów i liczyli na stabilną ofertę sportową.

Przeczytaj także: Blokada dzielenia się Netflix działa. Ogromny przyrost kont

ViaPlay poinformowało, że wychodzi z kilku rynków, w tym z polskiego.

Firma ViaPlay zadebiutowała w Polsce w 2021 roku i planowała rozwijać swoje działania na tym rynku. Jednakże, chcąc poprawić swoje finanse, firma podjęła decyzję o wycofaniu się z kilku rynków, w tym również polskiego. Mimo pozornie stabilnej pozycji na rynku i transmitowania popularnych wydarzeń, ViaPlay znalazło się w kłopotach finansowych, co skutkowało tą radykalną decyzją.

Premier League w TVP Sport?

Oczywiście, wiele spekulacji pojawiło się odnośnie przyszłości transmisji Premier League w Polsce. Szef stacji TVP Sport, zapytany o możliwość zakupu praw do tej prestiżowej ligi, odpowiedział stanowczo, że kosztuje to znacznie więcej niż całoroczny budżet stacji.

Premier League to dużo więcej niż całoroczny budżet @sport_tvppl — Marek Szkolnikowski (@mszkolnikowski) July 20, 2023

Oznacza to, że Premier League w TVP Sport nie będzie dostępna. ViaPlay również nie poinformowało, kiedy dokładnie zniknie z rynku, co pozostawia kibiców w niepewności.

Trudno będzie odsprzedać prawa zakupione po nierynkowych cenach. Exit 2023 nie oznacza zakończenia działalności operacyjnej, raczej na początku poszukają jakichś partnerstw oraz będą minimalizować straty, ograniczać koszty i zwalniać ludzi. Do przewidzenia od samego początku Marek Szkolnikowski, szef stacji TVP Sport.

Premier League w TVP Sport? Szef stacji jasno odpowiedział na to pytanie.

Źródło: Twitter