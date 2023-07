Blokada dzielenia się Netflix działa! Gigant branży streamingowej wprowadził blokowanie dzielenia się kontami w celu zwiększenia liczby użytkowników. Pomimo tego, że polityka spotkała się z oporem i mogła obniżyć pozycję firmy na rynku, wygląda na to, że strategia przyniosła zamierzone efekty.

Blokada dzielenia się Netflix działa. Firma notuje przyrost

Decyzja o blokowaniu kont na Netflix spotkała się z pewnym oburzeniem ze strony użytkowników, którzy wcześniej korzystali z najdroższego abonamentu i dzielili go ze swoimi znajomymi, co pozwalało im na tańszy dostęp do bogatego katalogu filmów i seriali.

Blokada dzielenia się Netflix działa. Ogromny przyrost kont! Fot. Pexels

Przeczytaj także: Streamer odpakował paczkę od widza. A tam? Nie pytajcie…

Mimo to, gigant radzi sobie nadal bardzo dobrze i zyskał nowych płatnych użytkowników. Liczba subskrybentów wzrosła prawie o 6 milionów, co stanowi 8-procentowy wzrost w porównaniu z drugim kwartałem 2023 roku. Firma potwierdziła, że większość użytkowników pozostała na platformie, pomimo wprowadzenia blokady, co wydaje się potwierdzeniem skuteczności tej polityki.

Abonament jest niesamowicie drogi

Netflix nadal pozostaje najdroższą platformą na polskim rynku oferującą rozdzielczość do 4K, możliwość oglądania na wielu urządzeniach i dzielenie konta na czterech użytkowników w podstawowej cenie 60 złotych za miesiąc. Jednakże, jeśli chcemy dodać dodatkowego użytkownika mieszkającego poza naszym adresem zamieszkania, musimy dopłacić 9,99 zł, co łącznie podnosi abonament do prawie 70 złotych miesięcznie. Tym samym konkurencja może zaoferować podobne usługi bez blokady na dzielenie się kontem za nawet połowę mniejszą cenę.

Blokada dzielenia się Netflix działa. Ogromny przyrost kont!

Pomimo tych obaw, Netflix nadal pozostaje jedną z najpopularniejszych platform streamingowych na świecie, zdobywając kolejne rzesze użytkowników i potwierdzając swoją dominację na rynku. Czy blokada dzielenia się Netflix wpłynie na długoterminowy wzrost firmy?

Źródło: Netflix