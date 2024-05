Próbowała otworzyć swojego Mercedesa. Zobacz, co się stało

Wyobraź sobie taką sytuację. Idziesz do swojego samochodu, klikasz pilotem, słyszysz, że zamek się odryglował i co? I nic. Ona też próbowała otworzyć swojego Mercedesa, jednak stało się coś dziwnego.

Sprawa wygląda tak. Na filmie (podobno nagranym w Mołdawii) widzimy parking, na którym pojawia się dziewczyna, która chce dostać się do swojego Mercedesa Klasy E W211. Trzecia generacja, poczciwy “okular”, który bardzo mi się podoba, pomimo upływu lat. Do tego ten na parkingu jest czarny, przed liftingiem. Piękna sprawa. Analizujmy materiał dalej. Widzimy, że stoi tam nie jeden, a dwa takie Mercedesy! Mało tego, oba są czarne i mają jasną tapicerkę we wnętrzu. Jeśli dobrze widzę, mają nawet takie same felgi!

Dziewczyna cały czas klikała na pilocie, aby otworzyć swoje auto. Niestety, nieskutecznie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że zapewne słyszała dźwięk odryglowanego zamka, jednak samochód był cały czas zamknięty. Niezależnie czy są to drzwi przednie czy tylne. Widać na filmie, że właścicielka Mercedesa próbuje zadzwonić do kogoś z prośbą o pomoc. Tak przynajmniej mi się wydaje. Zdarzenie obserwowała osoba postronna nagrywając całe zdarzenie. Finalnie widać, jak dziewczyna jest mocno zirytowana. Całe szczęście nadchodzi… wybawca. To inna kobieta – właścicielka Mercedesa Klasy E, do którego nieskutecznie próbuje się dostać bohaterka filmu. Ta sugeruje jej, że jej samochód stoi w innym miejscu. Finalnie odnajduje swojego Mercedesa i odjeżdża z parkingu.

Kto chociaż raz nie zgubił auta na parkingu, niech pierwszy rzuci kamieniem!

Zabawna sprawa, to fakt. Dwa podobne do siebie auta różniła zapewne tylko tablica rejestracyjna. Domyślam się, że bohaterka filmu nie znała numerów samochodu, którym jechała – zdarza się. Rozbawiły mnie jednak komentarze pod tym filmem. PrzykładY? Tomasz poszedł na imprezę i gdy wyszedł okazało się, że nie ma samochodu. Wezwał policję i tak dalej – pełne procedury. FInalnie samochód stał pod domem a imprezowicz przyjechał taksówką. Z kolei przyjaciółka Eve pojechała na zakupy autem, a wróciła pieszo. Zgłosiła kradzież, jednak przypomniała sobie, że przecież w sklepie była swoim samochodem. Mało tego, zatrzymał ją patrol, gdyż wiedział, że jest to skradziony pojazd. Musiała się wytłumaczyć, ze nie zdążyła odwołać zgłoszenia.

Idźmy dalej, bo komentarze są świetne. Wiele osób usprawiedliwia właścicielkę Mercedesa przyznając się, że mieli dokładnie taką samą sytuację. Ciekawa sytuacja spotkała Jana i jego kolegę. Po zakupach idą na parking do Volkswagena Golfa. Wsiadają do środka, po czym kierowca informuje, że przecież jego auto nie ma “białych zegarów”. Okazało się, że kluczyk pasował do innego samochodu!

Zabawne historie, prawda? Pewnie, że tak, chociaż z pewnością każdej z tych osób, które “zgubiły” swoje auto na wielkim parkingu pod marketem czy galerią nie było “do śmiechu”. Sam miałem taki problem. Pół biedy, gdy samochód wydaje jakieś dźwięki podczas otwierania – albo chociaż uruchamia sygnał świetlny. Gorzej, jeśli nie masz takich “dobrodziejstw” i chodzisz tak kilkanaście minut, szukając swojego auta. Powodzenia, jeśli parking ma kilka poziomów. Zdarzyła się Wam taka sytuacja?

