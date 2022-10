Profesjonalne kino domowe Sony na Audio Video Show 2022!

Targi Audio Video Show 2022 będą dla japońskiego producenta celebracją. W tym roku mija 50 lat od momentu, kiedy Sony stworzyło pierwszy projektor wideo. Gigant technologiczny postanowił uczcić ten moment, tak jak potrafi najlepiej – stworzyć nowoczesne urządzenie, które zapewnia niesamowite wrażenia podczas projekcji. Profesjonalne kino domowe Sony zostanie zaprezentowane podczas tegorocznych targów.

Profesjonalne kino domowe Sony – nowe modele na 50. rocznicę

Targi Audio Video Show 2022 odbędą się w Warszawie w ostatni weekend października (28-30.10). Będzie to idealna okazja do świętowania stworzenia pierwszego projektora wideo Sony. Japoński gigant swoje pierwsze urządzenie tego typu zaprezentował 50 lat temu i postanowił uczcić to nowymi urządzeniami, które wniosą oglądanie filmów w domowym zaciszu na zupełnie innym poziomi. Profesjonalne kino domowe od Sony wykorzystuje najnowsze technologie, dzięki czemu doświadczymy najlepszej jakości obrazu i dźwięku. Nowa seria projektorów kinowych obejmuje dwa modele VPL-XW5000ES oraz VPL-XW7000ES.

W przypadku obu modeli projektorów kinowych VPL-XW5000ES i VPL-XW7000ES mówimy o topowej specyfikacji. Oba modele, jako źródło światła wykorzystują laser, co oznacza, że konserwacja tego elementu jest praktycznie niewymagana. Wykorzystanie tej technologii przenosi się również na jakość obrazu – profesjonalne kino domowe Sony zagwarantuje świetne odwzorowanie kolorów, wysoką jasność oraz kontrast. Jak zapewnia producent, oba projektory będą świecić z optymalną jasnością przez 20 000 godzin. W modelu VPL-XW7000ES producent wykorzystał 70-milimetrową przednią soczewkę asferyczną w obiektywie Advanced Crisp-Focused, której zadaniem jest rozszerzenie strefy ostrości obrazu, aż po same rogi. Wykorzystany szybujący układ soczewek ostrości, w którym znajdują się dwie ruchome grupy soczewek i szkło o niskim poziomie dyspersji, zapobiegają zniekształceniom pojawiającym się w obrazie i gwarantuje dokładną reprodukcję barw.

Sony VPL-XW7000ES Sony VPL-XW7000ES

Projektory VPL-XW5000ES i Sony VPL-XW7000ES oferują topową specyfikację

Profesjonalne kino domowe Sony oferuje wszystko, co najlepsze. Zarówno model VPL-XW5000ES, jak i VPL-XW7000ES wykorzystują najmniejszy na świecie panel SXRD 0,61″ o natywnej rozdzielczości 4K. Jeśli chodzi o jasność poszczególnych modeli, to Sony VPL-XW5000ES dysponuje jasnością na poziomie 2000 lumenów, natomiast VPL-XW7000ES – 3200 lumenów. Na pokładzie znajdziemy wydajny i mocny procesor „X1 Ultimate for projector”, który wykorzystuje zaawansowane przetwarzanie danych, które wykorzystywane są do optymalizacji poszczególnych obiektów na ekranie. Wszystko w czasie rzeczywistym. Rezultatem tego są świetnie prezentujące się obrazy w HDR, które zachwycają pod względem kolorów, kontrastu, realizmu i faktur.

To nie wszystko, ponieważ profesjonalne kino domowe Sony, czyli projektory VPL-XW5000ES i VPL-XW7000ES wykorzystują unikalny algorytm Sony TRILUMINOS PRO, którego zadaniem jest zapewnienie naturalnego wyglądu odcieni w każdy detalu wyświetlanego obrazu. Warto zaznaczyć, że projektory reprodukują szeroki zakres barw, który pokrywa aż 95% kinowego standardu DCI-P3. Oba modele projektorów współpracują z systemami automatyki domowej i wspiera szereg standardów zarządzania domowym sprzętem audio-wideo. Nowe projektory Sony zapewniają niskie opóźnienie, co docenią gracze.

Sony VPL-XW5000ES Sony VPL-XW5000ES

Obraz to nie wszystko. Do kompletu potrzebny jest wysokiej jakości dźwięk i wygoda

Oczywiście w parze z najlepszej jakości obrazem musi iść topowy poziomi audio, dlatego też profesjonalne kino domowe Sony musi również takie posiadać. Na targach Audio Video Show 2022 zaprezentowane zostaną głośniki duńskiej firmy Dunaudio z serii Emit. Największe kolumny podłogowe Emit 50 wspierane będą przez głośnik centralny Emit 25C. Do tego wszystkiego dołączone zostaną głośniki surround w postaci kolumn podłogowych Emit 30, które zapewnią dźwięk przestrzenny. W zestawie znajdą się także monitory Atmos – Emit 20 w dedykowanych standach. Wszystko, aby wzmocnić efekty kinowe. Całość dopełnią dwa subwoofery Dynaudio Sub 3 umieszczone symetrycznie po obu stronach ekranu.

Głośniki Dynaudio również zostaną zaprezentowane na AV Show 2022.

Najnowsze głośniki Emit gwarantują naturalność dźwięku, swobodę oraz potęgę brzmienia. Wszystkie modele wchodzące w skład serii wykorzystują legendarne duńskie patenty głośnikowe oraz trójwymiarowy system pomiarowy Jupiter, który został stworzony od podstaw przez firmę Dynaudio.

Wszystkie filmy i seriale trzeba oglądać w wygodnej pozycji, dlatego też podczas Audio Video Show 2022 zaprezentowane zostaną także kinowe kanapy firmy Henry Seating, polska firma, która tworzy fotele kinowe i teatralne od lat 80. XX wieku.

Kino kojarzy się z wygodą, dlatego też podczas targów będzie można przetestować produkty Henry Seating.

Źródło: Info. prasowe/Sony