Program Toyota Plus sugeruje, jak wybrać dobry samochód używany

Zakup samochodu z drugiej ręki jest dziś o wiele łatwiejszy, a co najważniejsze nie niesie ze sobą zbędnego ryzyka. Program Toyota Plus gwarantuję wysoką jakość sprzedawanych pojazdów. Każdy samochód w ofercie przebył dokładną kontrole stanu technicznego.

Czy warto skorzystać z programu Toyota plus?

Program Toyota Plus zachęca pod wieloma względami. Przede wszystkim posiada bardzo bogatą ofertę pojazdów. Prezentuje około 3000 samochodów spośród których na pewno znajdziemy satysfakcjonującą nas propozycję. Decydując się na zakup samochodu z programu Toyota Plus z autoryzowanego salonu Toyoty otrzymujemy gwarancję na zakup trwającą minimum 12 miesięcy z limitem kilometrowym do 20 000 km. Zyskujemy samochód w bardzo dobrym, sprawdzonym stanie technicznym oraz co najważniejsze z załączoną udokumentowaną historią pojazdu oraz jego przebiegiem.

W ramach programu Toyota Plus możemy kupić nie tylko modele Toyoty. W ofercie znajduje się szereg samochodów innych marek jak Nissan, Dacia, Ford, Volkswagen, Suzuki, Hyundai, Skoda, czy Mazda.



Samochody Toyota Plus są dokładnie sprawdzane

Samochody, które trafiają do oferty Toyota Plus są bardzo dokładnie sprawdzane oraz weryfikowane przez wykwalifikowanych mechaników pracujących w autoryzowanej stacji obsługi pojazdów. Takim sposobem, każdy samochód, który trafia do programu Toyota Plus posiada certyfikat kontroli jakości.

Samochody przechodzą kontrolę stanu nadwozia. Mechanicy dokonują pomiaru grubości lakieru pojazdu. Wszelkie wgniecenia, otarcia oraz rysy są skrupulatnie dokumentowane i notowane. W trakcie kontroli sprawdzana jest również grubość bieżnika opon i kontrola koła zapasowego pojazdu jeśli takie znajdują się w komplecie samochodu. Stan szyb oraz wycieraczek również jest dokładnie weryfikowany tak jak i mocowanie zderzaków, klapy bagażnika, pokrywy silnika, poprawne działanie reflektorów i tylnych świateł. Stan i sprawność zamków elektrycznych i alarmu też podlega ocenie techników.

Osprzęt silnika również jest poddawany testom. Monitoruje się jego naprężenie i stan zużycia. Komora silnika poddawana jest kontroli w zakresie stanu płynu oleju silnikowego, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego, płynu w układzie sterowania sprzęgła, płynu do spryskiwaczy oraz samego wspomagania kierownicy. Sprawdza się filtr kabinowy, dodatkowo przeprowadzane są badania w zakresie sprawności akumulatora i klimatyzacji.



Ostatnim krokiem do zaakceptowania samochodu i uzyskania certyfikatu jest kontrola auta od spodu. Wliczane jest w to badanie układu kierowniczego, wału napędowego, układów hamulcowego i wydechowego. Technicy zwracają również uwagę na stan ewentualnej korozji samochodu. Po wszystkim, mechanicy przeprowadzają jazdę próbną, przy czym sprawdza się czy wskaźniki, przyrządy i systemy działają poprawnie. Ze wszystkich przebytych testów ścieżki diagnostycznej, geometrii układu jezdnego i jazdy próbnej wydawana jest potwierdzająca stan samochodu dokumentacja. Jest ona dołączona do pojazdu.

Ofertę można znaleźć na Toyota Marki i Toyota Żerań

Gwarancja na samochody z programu Toyota Plus

Tak kompleksowe badania diagnostyczne wszystkich samochodów akceptowanych do programu Toyota Plus zapewniają gwarancje na zakup samochodów na co najmniej 12 miesięcy. Dotyczy ona wszystkich pojazdów w ofercie. Limit kilometrów do przejechania w okresie gwarancyjnym wynosi 20 000 kilometrów. W przypadku kiedy gwarancja jest wydana na 24 miesiące limit przebiegu jest powiększony i wynosi 40 000 kilometrów.



Doskonała oferta

Kupno używanego samochodu jest dzisiaj bardzo proste, a co najważniejsze nie jest obarczone ryzykiem, tak jak w przypadku giełd samochodowych. Udając się do autoryzowanego salonu, mamy możliwość wyboru jednego z wielu samochodów używanych, który jest objęty gwarancją producenta. To rozwiązanie jest opłacalne i niesie za sobą szereg korzyści. Samochody możesz sprawdzić na Toyota Marki oraz Toyota Żerań