Fajna promocja na produkty MOVA. Zapłacisz nawet 25% mniej

Bardzo dobra oferta na wiele modeli tej chińskiej marki. Produkty MOVA zostały przecenione nawet o 25%, co czyni je niezwykle atrakcyjnymi na tle konkurencji. Wśród urządzeń tej marki, które objęto promocją jest między innymi flagowy robot P10 Pro Ultra, a także testowany przez nas odkurzacz pionowy S4 Detect.

Coś często produkty MOVA są przeceniane w ramach przeróżnych promocji. Praktycznie „co chwilę” otrzymuję informację o wprowadzeniu oferty rabatowej. Nie żebym miał to za złe marce. Wręcz przeciwnie – cieszy mnie to, że możemy kupić solidny sprzęt w trakcyjnych cenach. A faktycznie, są to urządzenia godne uwagi. Przykładem może być testowany robot sprzątający MOVA P10 Pro Ultra czy odkurzacz pionowy MOVA S4 Detect. Oba te urządzenia są objęte ofertą promocyjną, która będzie obowiązywać do 14 lutego bieżącego roku. Gdzie kupić ten sprzęt? Sugeruję, by odwiedzić oficjalny sklep Dreame MOVA na platformie Allegro. Sprawdźmy teraz, jakie urządzenia są objęte promocją „MOVA Week”.

Produkty MOVA przecenione nawet o 25%

Zacznijmy od robota sprzątającego, który obecnie „nosi miano” tego flagowego w ofercie marki. Mowa oczywiście o P10 Pro Ultra, który miałem okazję testować. Szczerze? Totalnie rozleniwia, ale to nic złego. Wręcz przeciwnie. Nie robię nic, a podłogi są skutecznie odkurzone. Wszystko za sprawą wydajnego silnika, który oferuje siłę ssania na poziomie 13000 Pa. Atutem tego modelu jest zastosowanie technologii Vormax oraz stacji dokującej, która potrafi samodzielnie wyczyścić nakładki mopujące w temperaturze 70 stopni Celsjusza. Co z ceną? Katalogowo robot ten kosztuje 3479 zł. Możecie go teraz kupić z 17-procentowym rabatem.

Kolejnym sprzętem, który warto brać pod uwagę jest robot MOVA E20. Jego największym atutem jest bardzo dobry stosunek ceny do możliwości. Cóż, cena katalogowa wynosi 869 zł, a w ramach promocji ta kwota będzie obniżona o 20%. Wygląda więc na to, że za stosunkowo niewielką kwotę możemy kupić bardzo dobry sprzęt. Duża moc – 5000 Pa, nawigacja laserowa LDS – „za te pieniądze”, czego chcieć więcej?

Odkurzacze pionowe MOVA w bardzo atrakcyjnych cenach

Zacznijmy od modelu S4 Detect. To bardzo dobry odkurzacz pionowy, który został wyposażony w technologię OptiInsight. Wykorzystuje niebieskie światło LED, które jest bardzo przydatne podczas wyszukiwania zabrudzeń. Szczerze mówiąc, przez to rozwiązanie częstotliwość sprzątania w moim przypadku była bardzo duża. Cena katalogowa tego modelu wynosi 999 zł. W ramach obecnie obowiązującej promocji kupicie go z 15-procentowym rabatem.

Jeśli chodzi o produkty MOVA objęte promocją, możemy wyróżnić jeszcze dwa odkurzacze pionowe. Pierwszy, J20 jest objęty największym rabatem, który wynosi 25 %. Przypomnę tylko, że jego cena katalogowa wynosi 569 zł. Jak nie trudno się domyślić, mówimy o bardzo atrakcyjnej ofercie. Z kolei drugi z odkurzaczy, MOVA J30 został przeceniony z katalogowej ceny wynoszącej 749 zł o 16%. Finalnie mamy więc bardzo dobrą ofertę niezależnie od tego, jaki model wybierzemy.

MOVA Week. Gdzie kupić produkty MOVA?

Prezentowany sprzęt możemy kupić w sieciach sklepów elektronicznych takich jak RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro. Możecie również odwiedzić platformę Allegro, gdzie marka Mova prowadzi swój sklep. Przypomnę tylko, że promocja trwa do 14 lutego bieżącego roku lub do wyczerpania zapasów. Warto więc podejmować sprawnie decyzję o zakupie, gdyż „za chwilę” tych produktów może zabraknąć.