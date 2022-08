Cieszmy się, gdyż promocja na tańsze paliwo została przedłużona o kolejne tygodnia. Daniel Obajtek potwierdza, że czas na tańsze tankowanie zostaje wydłużony.

Promocja na tańsze paliwo

Promocja na tańsze paliwo potrwa dłużej. Gdzie i do kiedy?

Początkowo promocja miała potrwać jedynie do 31 sierpnia. Jednakże zostaje przedłużona! Warunkiem przystąpienie do promocji jest posiadanie karty VITAY i zeskanowanie jej przy płatności, wtedy uzyskamy rabat 30 groszy. Dla osób z Kartą Dużej Rodziny jest to wciąż 40 groszy.

Zdecydowaliśmy o przedłużeniu wakacyjnej promocji @PKN_ORLEN o kolejne dwa tygodnie. Do 15 września uczestnicy programu VITAY będą mogli zatankować paliwo z rabatem 30 groszy za litr, a posiadacze Karty Dużej Rodziny z rabatem 40 groszy za litr — Daniel Obajtek (@DanielObajtek) August 31, 2022

MOYA dołącza do sieci Orlen i wydłuża promocję!

Do wydłużenia promocji przystąpiła również sieć stacji MOYA. Tam możemy uzyskać 30% rabatu na diesla lub benzynę, jeśli zakupimy przynajmniej 2 produkty na stacji. Zaliczać się do nich będzie kawa, herbata, hot-dog, zapiekanka lub płyn do spryskiwaczy 4L. Rabat obejmuje tylko 60 litrów, a przy zakupie jednej rzeczy wyniesie 20 groszy.

Jaki będzie odzew innych stacji? Czy one też przedłużą promocję do połowy września?