Przegląd klimatyzacji przed sezonem: te rzeczy warto sprawdzić

Wiosna zwiastuje nadejście pięknych, słonecznych dni oraz wyższych temperatur. Oznacza to, że zanim się obejrzymy, ponownie będziemy musieli zacząć korzystać z klimatyzacji samochodowej. Aby było to w pełni bezpieczne, a klimatyzacja działała efektywnie, warto odwiedzić serwis klimatyzacji i dokładnie sprawdzić jej stan. Wykonanie kilku prostych czynności nie wiąże się z dużymi kosztami. W zamian zaś będziemy mogli cieszyć się pełnią komfortu nawet podczas największych upałów. Sprawdźmy więc, jak wygląda modelowy przegląd klimatyzacji.

Dlaczego sezonowy przegląd klimatyzacji jest konieczny?

Podczas zimy nie korzystamy z klimatyzacji mając nadzieję, że gdy tylko nastaną ciepłe dni, będzie ona działała bez zarzutu. Teoretycznie, jest to możliwe. W praktyce jednak musimy mieć świadomość, że przez wiele miesięcy nie była ona w żaden sposób sprawdzana oraz oczyszczana, co może doprowadzić do szeregu problemów. Wśród nich wymienić możemy nie tylko awarię systemu klimatyzacyjnego, czy nieefektywne jego działanie, ale przede wszystkim zagrożenie dla naszego zdrowia. Musimy mieć bowiem świadomość, że w klimatyzacji rozwijać się mogą bakterie oraz inne drobnoustroje, które wydmuchiwane ze strumieniem powietrza mogą stać się dla nas źródłem infekcji. Dlatego też przed sezonem wiosenno-letnim powinniśmy obowiązkowo odwiedzić dobry serwis klimatyzacji, który zadba o każdy, najmniejszy nawet szczegół. Poniżej przedstawiamy jakie etapy powinien obejmować standardowy przegląd klimatyzacji. W Warszawie większość profesjonalnych serwisów wykonuje go podczas jednej wizyty.

Sprawdzanie szczelności układu

Jednym z pierwszych, a jednocześnie najważniejszych elementów przeglądu klimatyzacji, jest sprawdzenie jej szczelności. Zdarza się bowiem, że w wyniku niskich temperatur zimą, uszkodzeń mechanicznych lub eksploatacji elementów klimatyzacji, dochodzi do jej rozszczelnienia, a tym samym ulatniania się czynnika chłodzącego. W takiej sytuacji, nawet jeśli zostanie on uzupełniony, szybko ulotni się ponownie – nie ma więc szans na to, by klimatyzacja sprawnie działała przez cały sezon letni. Jak sprawdza się szczelność układu? To proste. Serwis klimatyzacji dodaje odczynnik świecący w promieniach UV, który pozwala na zlokalizowanie miejsc, z których ulatnia się czynnik chłodzący. To niezwykle prosta, a jednocześnie skuteczna metoda, która nie tylko informuje o problemie, ale również wskazuje jego źródła.

Wymiana czynnika chłodzącego

Nawet w sytuacji, gdy układ klimatyzacji jest całkowicie szczelny, czynnik chłodzący powoli ubywa ze zbiornika. Szacuje się, że jest to ok. 15 procent rocznie. Dlatego też, jeśli chcemy utrzymać pełną efektywność naszej klimatyzacji, raz na dwa lata powinniśmy decydować się na jego wymianę. Nie jest to ani drogim, ani czasochłonnym zabiegiem, a dzięki temu zyskamy pewność, że w czasie najbardziej upalnych dni klimatyzacja nie zawiedzie nas na trasie.

Odgrzybianie i dezynfekcja

Jak już zostało wspomniane wyżej, w klimatyzacji mogą rozwijać się grzyby i bakterie oraz inne drobnoustroje, które nie tylko powodują nieprzyjemny zapach w trakcie pracy klimatyzacji, ale również mogą stanowić poważne zagrożenie dla naszego zdrowia. Podczas pracy klimatyzacji dostają się bowiem pod ciśnieniem również do naszych dróg oddechowych. Dlatego też niezwykle ważnym elementem przeglądu przed sezonem jest odgrzybianie klimatyzacji oraz jej dezynfekcja. Obecnie coraz częściej wykonuje się ozonowanie klimatyzacji, które jest niezwykle skuteczną, a przy tym całkowicie bezpieczną dla zdrowia metodą. Wiele osób obawia się, że oczyszczenie systemu klimatyzacyjnego będzie wiązało się z dużymi kosztami. Czy jednak słusznie? Jak się okazuje – nie do końca. Cena odgrzybiania klimatyzacji w Warszawie wynosi bowiem około 200 złotych. W zamian otrzymujemy pewność, że podróżowanie samochodem nie ma negatywnego wpływu na nasze zdrowie.

Wymiana oleju w układzie oraz filtra kabinowego

Dobry serwis klimatyzacji powinien zatroszczyć się o wszystkie elementy układu chłodzenia. Przede wszystkim, zanim zaczniemy korzystać z nowo napełnionej, szczelnej klimatyzacji, powinniśmy zadbać o to, by do wnętrza samochodu nie wydostawały się żadne bakterie, grzyby oraz alergeny. Dlatego też warto zlecić wymianę filtra kabinowego, który zwany jest również przeciwpyłkowym.

Doskonałym pomysłem jest również wymiana oleju w układzie, co ochroni nas przed awarią sprężarki oraz innych elementów klimatyzacji.

Gdzie wykonać przegląd klimatyzacji w Warszawie?

Jak widzisz, przed rozpoczęciem sezonu wiosna-lato warto odwiedzić dobry serwis klimatyzacji w Warszawie (https://ogrzewania.pl/Serwis_klimatyzacji).Jeśli chcesz mieć pewność, że wszystkie elementy klimatyzacji zostaną dokładnie sprawdzone, postaw na profesjonalistów cieszących się doskonałą opinią. Jedną z takich firm jest Skylark Polska. To serwis klimatyzacji w Warszawie, który wykona dla ciebie czynności takie jak:

sprawdzenie szczelności układu,

wymiana czynnika chłodzącego,

wymiana oleju w układzie,

odgrzybienie klimatyzacji oraz jej dezynfekcja,

wymiana filtra kabinowego.

Wszystko w bardzo przystępnej, atrakcyjnej cenie, która jest w stanie zaskoczyć nawet najbardziej oszczędne osoby. Nie doprowadzaj więc do uszkodzenia twojego systemu klimatyzacji oraz zatroszcz się o bezpieczeństwo swoje oraz pasażerów. Sezonowe przeglądy to coś, o czym powinniśmy pamiętać każdego roku.