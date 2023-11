Co na obiad? Zrób kluseczki dyniowe z suszonymi pomidorami!

Nie wiesz co zrobić na obiad ale też chcesz zjeść coś nieoczywistego. Znalazłem ciekawy przepis – bardzo prosty! Możesz zrobić kluseczki dyniowe z suszonymi pomidorami. Myślę, że będziesz zachwycony. Twoja druga połówka również!

Przepis znalazłem za pośrednictwem strony wole-ole.pl. Jest to strona należąca do producenta marki OLE!, którą napewno znacie. Oferuje warzywa “zamknięte” w słoiczkach wypełnionych najczęściej olejem i przyprawami. To właśnie dlatego jednym z produktów, który wchodzi w skład przepisu są suszone pomidory w oleju z ziołami. Możecie użyć tych marki OLE! Czas sprawdzić przepis. Przyznaję, jeśli chodzi o kulinaria, nie jestem ekspertem. A jednak wydaje mi się, że to danie jest naprawdę proste w przygotowaniu.

Co na obiad albo kolację? Zrób kluseczki dyniowe z suszonymi pomidorami!

Prosty przepis na kluseczki dyniowe z suszonymi pomidorami

Zanim opowiem jak robi się wspomniany obiad, poznajmy składniki. Myślę, że nie będziecie mieli problemu z dotarciem do nich. Są ogólnodostępne w wielu sieciach marketów spożywczych. A kto wie, może macie je w swoich domach.

Składniki na kluseczki dyniowe z suszonymi pomidorami

1 mała dynia hokkaido (ok.400 g miąższu)

500 g ziemniaków ugotowanych i przeciśniętych przez praskę

200 g mąki pszennej + szczypta do podsypywania

oliwa

1 jajko

½ łyżeczki curry, gałki muszkatołowej, imbiru i kurkumy

½ łyżeczki soli

świeżo zmielony pieprz do smaku

suszone pomidory w oleju z ziołami

starty parmezan

Jak widać, wśród składników są ugotowane ziemniaki. Sugeruję aby zacząć od nich. Jeśli nie macie praski, trzeba bardzo dokładnie je ugnieść.

Co na obiad lub kolację? Fajny przepis na kluseczki dyniowe z suszonymi pomidorami!

Jak przygotować kluseczki dyniowe z suszonymi pomidorami?

Zacznijmy od dyni. Oczywiście, o ile wcześniej ugotowaliście i przecisnęliście przez praskę ziemniaki. Dynię kroimy na pół, a następnie trzeba wydrążyć jej środek. Kroimy ją na mniejsze kawałki. Dodam tylko, że dynia hokkaido ma bardzo cienką skórkę, dlatego nie musicie jej obierać.

Kolejnym krokiem jest polanie dyni oliwą oraz posypanie ją solą. Tak przygotowane warzywo “wrzucamy” do piekarnika na około 25 minut. Pieczemy ją w 200 stopniach Celsjusza. Musimy ją upiec do miękkości. Po wyjęciu z piekarnika i ostudzeniu miksujemy ją z wykorzystaniem blendera i łączymy z ziemniakami. Następnie dodajemy mąkę, jajko, przyprawy i wyrabiamy ciasto na kluseczki. Osoby, które mają doświadczenie w kuchni zapewne widzą bardzo duże podobieństwo do kopytek. Czas je przygotować.

Na stolnicy posypanej mąką układamy ciasto i formujemy wałeczki. Teraz bierzemy w dłoń ostry nóż i kroimy ukośnie, aby powstały wspomniane kopytka – kluseczki. Gotujemy je 2 minuty od wypłynięcia na powierzchnię. Oczywiście w słonej wodzie. Wyjmujemy i opłukujemy wodą. Po co? Robimy to, aby kluseczki się nie sklejały.

Czas na ostatni krok, a więc połączenie z suszonymi pomidorami. Sugeruję aby posypać je startym parmezanem i dodać listki bazylii, które urozmaicą danie pod kątem wizualnym i smakowym. Smacznego!