W ostatnim czasie kibicie Manchesteru United musieli mierzyć się ze sporą informacją na temat przyszłości swojego lidera, Cristiano Ronaldo. Portugalczyk rzekomo miał opuścić drużynę z Old Trafford przy najbliższej okazji. Temat ten poruszył jednak nowy trener Czerwonych Diabłów, Erik ten Hag.

Cristiano Ronaldo chce odejść z Manchesteru United?

Cristiano Ronaldo po wielu latach powrócił na Old Trafford, jednak ani on, ani kibice Czerwonych Diabłów nie myśleli, że sytuacja klubu po jego przyjściu w dalszym ciągu będzie bardzo niestabilna. Ostatni sezon Manchester United zakończył na 6. miejscu i zajął ostatnie miejsce premiowane awansem do Ligi Europy. Celem była walka o mistrzostwo kraju i triumf w Lidze Mistrzów. Do tego jeszcze daleka droga.

Na początku tego miesiąca The Athletic podało, że Cristiano Ronaldo opuści Manchester United w momencie, kiedy na stole pojawi się konkretna i interesująca go oferta. Mówiło się o tym, że Portugalczyk może trafić do Chelsea Londyn, a najbardziej szokującą informacją było to, że CR7 może zasilić drużynę Barcelony, czyli jego największego przeciwnika z czasów Realu Madryt. Teraz na temat przyszłości piłkarza wypowiedział się nowy trener Czerwonych Diabłów, Erik ten Hag.

Trener Man Utd wyjaśnia sytuację piłkarza

Jednym z głównych powodów słabych występów Manchesteru United była niepewność związana z pozycją trenera. Teraz na tym stanowisku znajdziemy Erika ten Haga, który jest wielką nadzieją fanów Czerwonych Diabłów na przywrócenie ich klubu na sam szczyt. Holender od początku musiał mierzyć się jednak z trudnymi sprawami, a jedyną z nich jest właśnie rzekome odejście Cristiano Ronaldo.

Przyszłość Cristiano Ronaldo w Man Utd wyjaśniona?

Trener Manchesteru United powiedział, że rozmawiał on z Cristiano Ronaldo, który potwierdził, że nie ma zamiaru odchodzić z Old Trafford. Piłkarz nie jest na sprzedaż i klub wiąże z nim plany na przyszłość. 37-latek obecnie nie przebywa z klubem w Tajlandii, gdzie odbędzie się towarzyskie spotkanie przedsezonowe z Liverpoolem ze względu na problemy osobiste.

Rozmowa pomiędzy trenerem a zawodnikiem odbyła się jednak przed raportami o rzekomym odejściu CR7, więc czy może okazać się, że Portugalczyk zmienił zdanie? O tym dowiemy się zapewne niebawem!

Źródło: Eurosport