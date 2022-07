Cristiano Ronaldo zamiast Lewego? Zaskakujący transfer wcale nie jest abstrakcją

Robert Lewandowski od kilku miesięcy przymierzany jest do FC Barcelony. Polak oficjalnie stwierdził, że nie widzi swojej przyszłości w Bayernie Monachium i bardzo chętnie dołączyłby do klubu z Katalonii. Okazuje się jednak, że może on zostać uprzedzony przez Cristiano Ronaldo, który po nieudanym powrocie do Manchesteru United szuka nowego klubu. Czy Portugalczyk trafi na Camp Nou?

Cristiano Ronaldo chce odejść z Manchesteru United

Cristiano Ronaldo po latach spędzonych poza angielskim klubem w końcu wrócił do Manchesteru United. Klub ten pomógł wyrobić markę portugalskiego piłkarza, jednego z najlepszych piłkarzy na świecie. Po kilkuletnim epizodzie na wyspach CR7 przeniósł się do Realu Madryt, gdzie według wielu osiągnął status najlepszego piłkarza na świecie. Przed powrotem na Old Trafford reprezentował także barwy Juventusu, jednak nie udało się osiągnąć celu, dla którego włoski klub ściągnął piłkarza – wygrać Ligę Mistrzów.

Portugalczyk miał nadzieje, że odwróci losy swojego dawnego klubu i poprowadzi Manchester United nie tylko do tytułu mistrza kraju, ale także po raz szósty zgarnie trofeum Ligi Mistrzów. Tak się jednak nie stało. Angielski klub popadł w przeciętność, zarząd drużyny podejmuje wątpliwe decyzja, a drużyna zdaje się nie dogadywać między sobą. Dlatego też Cristiano Ronaldo stwierdził, że pora na nowe wyzwanie. Kierunek może być bardzo zaskakujący.

Lewandowski i CR7 w jednym klubie?

Cristiano Ronaldo to legenda Realu Madryt i chyba żaden fan Królewskich nie wyobraża sobie, że zawodnik ten dołączy do największego wroga, FC Barcelony. Ostatnie doniesienia w tej sprawie są jednak bardzo ciekawe. Jak podaje hiszpański dziennik „AS”, Agent Ronaldo Jorge Mendes spotkał się z prezydentem FCB w celu omówienia ewentualnych przenosin Portugalczyka na Camp Nou.

CR7 wybierze FC Barcelonę jako przyszły klub?

Oczywiście szczegóły rozmów nie są znane, ale na pewno szokujące. Jak wpłynie to na sytuację Roberta Lewandowskiego. Polak od miesięcy łączony jest z katalońskim klubem, który przecież próbuje wykupić napastnika z Bayernu Monachium. Czy Cristiano Ronaldo jest planem awaryjnym Blaugrany? A może misternym planem Laporty jest pozyskanie dwóch tych zawodników? W kwestii CR7 faworytem do podpisania zdaje się Chelsea Londyn, która kontaktowała się już z przedstawicielami zawodnika.

Źródło: BarcaUniversal