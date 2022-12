Sony przedstawiło listę gier PS Plus Extra i Premium na grudzień 2022 roku. W co będą mogli zagrać abonenci tych dwóch pakietów w ostatnim miesiącu tego roku? Sprawdźmy!

Fani serii Far Cry będą wniebowzięci!

Japoński gigant technologiczny ujawnił, jakie gry zostaną dodane do subskrypcji PS Plus Extra i Premium na grudzień 2022 roku. Z nowych tytułów z pewnością będą ucieszeni fani serii Far Cry, ponieważ to właśnie ich będzie najwięcej! Od 20 grudnia abonenci będą mogli zagrać w m.in. Far Cry 5 (PS4), Far Cry New Dawn (PS4), Far Cry Primal (PS4).

To oczywiście nie wszystko, ponieważ PS Plus Extra i Premium na grudzień 2022 roku zaoferuje także Mortal Shell (PS4, PS5), Judgment (PS4, PS5), Yakuza: Like a Dragon (PS4, PS5), Yakuza 6: The Song of Life (PS4), Middle Earth: Shadow of Mordor (PS4), Middle-Earth: Shadow of War (PS4), Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (PS3), The Pedestrian (PS4) oraz Worms W.M.D (PS4).

Warto zaznaczyć, że 3 stycznia udostępniona zostanie także gra WWE 2k22.

PS Plus Extra i Premium na grudzień 2022 – lista nowych gier!

Jeśli chodzi o sam abonament PS Plus Premium, to lista będzie nieco mniejsza i dodane gry będą klasykami. Osoby, które płacą za ten plan, będą mogły zagrać w takie gry jak Pinball Heroes (PSP), Ridge Racer (PSP), Oddworld: Abe’, Exoddus (PS1) oraz Heavenly Sword (PS3).

Gry PS Plus Extra i Premium na grudzień 2022:

Far Cry 5 (PS4)

Far Cry New Dawn (PS4)

Far Cry Primal (PS4)

Mortal Shell (PS4 i PS5)

Judgment (PS4 i PS5)

Yakuza: Like a Dragon (PS4 i PS5)

Yakuza 6: The Song of Life (PS4)

Middle Earth: Shadow of Mordor (PS4)

Middle-Earth: Shadow of War (PS4)

The Pedestrian (PS4 i PS5)

Evil Genius 2 (PS4 i PS5)

Adventure Time Pirates of the Enchiridion (PS4)

Ben 10: Power Trip (PS4 i PS5)

Gigantosaurus The Game (PS4)

Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (PS4)

Worms W.M.D (PS4)

The Escapists 2 (PS4)

WWE 2K22 | PS4 (od 3 stycznia 2023 r.)

Gry dostępne w PS Plus Premium – grudzień 2022:

Ridge Racer 2 (PSP)

Heavenly Sword (PS3)

Oddworld: Abe’s Exoddus (PS1)

Pinball Heroes (PSP)

Źródło: BLOG PS