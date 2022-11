Sony przedstawiło swój ostatni raport finansowy, w którym zdradzono wyniki sprzedaży PS5. Jak w ostatnim kwartale sprzedała się najpopularniejsza konsola do gier na świecie? Czy Japończycy mają co świętować?

Sony ujawnia raport finansowy

Sony przedstawiło sprawozdanie finansowe za poprzedni kwartał. Dane tyczą się przede wszystkim najnowszej generacji konsol PlayStation 5. Raport finansowy za poprzedni kwartał zdradza, że w tym okresie sprzedano około 3,3 miliona sztuk konsol. Pomimo tego, że liczba sprzedanych sztuk jest podobna, jak w 2021 roku, to jednak przychody są znacząco większe.

Wyniki sprzedaży PS5. Czy Sony ma powody do świętowania?

Powodem lepszych dochodów jest oczywiście podwyższenie ceny konsoli PlayStation 5. Z danych wynika, że japońska firma zarobiła względem poprzedniego roku ok. 5 miliardów dolarów więcej. Wyniki sprzedaży PS5 potwierdzają, że konsola radzi sobie bardzo dobrze na rynku. Co ciekawe jednak, pomimo wyższych przychodów, Japończycy zanotowali o 49 proc. mniejsze zyski niż przed rokiem. Według analityków jest to efekt rosnących kosztów produkcji gier oraz pokłosie przejęcia firmy Bungie.

Wyniki sprzedażowe PS5 – mogło być lepiej

Wyniki sprzedażowe PS5 pokazują jednak również to, że najnowsza konsola od Sony nie generuje takiego zainteresowania, jak przewidywał to producent. W poprzednim roku do użytkowników trafiło 11,5 miliona konsol i w tym roku wynik ten ma być bardzo zbliżony. Mówimy więc o niewielki przyroście. Oczywiście przed nami jeszcze okres świąteczny, który może mocno podkręcić te liczby. W dalszym ciągu problemem jest jednak niedobór komponentów i problem z łańcuchem dostaw, co mocno ogranicza producenta.

Konsola PS5 zadebiutowała pod koniec 2020 roku i jak dotąd sprzedano 25 milionów sztuk urządzenia.

Premiera PlayStation 5 nastąpiła pod koniec 2020 roku i od tamtej pory Sony sprzedało ponad 25 milionów sztuk. Co ciekawe, producent jest optymistycznie nastawiony względem przyszłego roku i w 2023 roku planuje sprzedać około 23 milionów sztuk PS5. Czy to się uda?

Źródło: TrustedReviews