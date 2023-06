PS Plus na lipiec 2023 zapowiada się bardzo dobrze. Do graczy opłacających abonament trafi nie tylko jedna z gier Call of Duty, ale również inne ciekawe tytuły, które będzie można ogrywać w te wakacje!

Sony z mocnym line-upem na lipiec

Japoński gigant postarał się, jeśli chodzi o gry, które trafią do PS Plus na lipiec 2023 roku. Przede wszystkim, największym z udostępnionych na przyszły miesiąc tytułów będzie Call of Duty: Black Ops Cold War. Fabuła tej gry rozgrywa się w czasach zimnej wojny. Co ważniejsze, serwery multiplayer dalej działają, więc bez problemu będziemy mogli grać w trybie wieloosobowym.

PS Plus na lipiec 2023. CoD i wiele więcej!

Kolejnym ciekawym tytułem jest odświeżona wersja Alan Wake Remastered. W grze wcielamy się w tytułowego bohatera, który wspólnie z żoną udaje się do miasteczka Bright Falls w poszukiwaniu twórczej weny. Niestety, nie dość, że jest on świadkiem niewytłumaczalnych zdarzeń, to w niewyjaśnionych okolicznościach znika jego ukochana.

Ostatnim tytułem jaki trafi do PS Plus na lipiec 2023, jest survivalowa przygodówka Endling – Extinction is Forever, gdzie gramy jako lisica, która podróżuje z młodymi w poszukiwaniu zaginionego liska. Bardzo przyjemny i lekki tytuł.

PS Plus na lipiec 2023 – lista gier

Call of Duty: Black Ops Cold War Cross-Gen Bundle (PS4 i PS5)

Alan Wake Remastered (PS4 i PS5)

Endling – Extinction is Forever (PS4 i PS5)

Cold War trafi do oferty PS Plus na lipiec 2023!

Do 3 lipca możemy odebrać gry, które trafił do PS Plus w czerwcu, a są to NBA 2k23, Jurassic World Evolution 2 i Trek to Yomi.

Źródło: PS Plus