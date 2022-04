Sony nie próżnuje! W ostatnich dniach poznaliśmy ceny i datę premiery nowych pakietów PlayStation Plus, a teraz japoński gigant zdradził ofertę PS Plus na maj! Majowa oferta na pewno przypadnie do gustu miłośnikom piłki nożnej!

Sony odpowiada na Xbox Game Pass

Sony ogłosiło oficjalne polskie ceny nowych pakietów PlayStation Plus. Pakiet Essential będzie oferował to samo, co dotychczasowe PS Plus i będzie kosztował 37 PLN miesięcznie. PlayStation Plus Extra to bardziej rozwinięta usługa, która poza przywilejami pakietu Essential zaoferuje dostęp do setki gier na PS. Najbogatszym pakietem jest PlayStation Plus Premium, który zaoferuje m.in. dostęp do ponad 700 tytułów, w tym streamowanie klasycznych gier i możliwość grania w nowe i czasowo ograniczone tytuły. Różnic będzie sporo, a dokładnie przeczytacie o tym w poniższym tekście.

Nowe pakiety od Sony mają być odpowiedzią na Xbox Game Pass, który w ostatnim czasie stał się niezwykle popularny wśród fanów konsol Xbox i posiadaczy komputerów PC. Japoński gigant nie miał w swojej ofercie tego typu usługi, dlatego też Sony odczuwało presję związaną z potencjalną utratą klientów. Na całe szczęście dla fanów marki gigant już wkrótce uruchomi ogromną bibliotekę gier. Zanim jednak do tego dojdzie, wiemy, jaka jest oferta PS Plus na maj!

PS Plus na maj gratką dla fanów piłki nożnej

Jeśli jesteście fanami piłki nożnej i jakimś cudem nie kupiliście jeszcze gry FIFA 22, to wystarczy, że zainwestujecie w PS Plus na maj. Sony ogłosiło, że to właśnie najnowsza odsłona zmagań piłkarskich będzie dostępna w majowym abonamencie. Gra udostępniona zostanie zarówno na PS4, jak i PlayStation 5. Odsłona na nową generację konsol korzysta z silnika HyperMotion, który dodał do rozgrywki ponad 4000 nowych animacji. Sony przygotowało również dodatek dla fanów Ultimate Team, ponieważ w PS Plus na maj znajdziemy także FIFA 22 Plus DLC Pack (Pro Starter’s Pack + Icon Superstar Loans).

PS Plus na maj! Świetna oferta od Sony dla graczy! 25

To oczywiście nie wszystko, co przygotowało dla nas Sony w ofercie PS Plus na maj. Kolejną darmową grą jest Tribes of Midgard na PS4 i PS5. Jest to gra kooperacyjna, która łączy w sobie gry typu survival, akcji i roguelite. Rozgrywka polega na obronie naszej osady i świętego drzewa Yggdrasil przed najeźdźcami. Nie są to jednak ludzie, a duchy i bestie. Ostatnim tytułem jest Curse of the Dead Gods. Hack’n’slash opowiada o bohaterze, który dąży do nieśmiertelności, boskiej mocy i bogactwa.

Źródło: PlayStation