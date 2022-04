Sony pozazdrościło Microsoftowi usługi Xbox Game Pass i w końcu uruchomiło swój plan. PS Plus, które wcześniej oferowało dostęp do gry sieciowej i kilku gier zamieniło się w usługę, która będzie oferowała o wiele, wiele więcej. Jak będą prezentowały się polskie ceny trzech oferowanych planów?

Nowa usługa PlayStation Plus już bez tajemnic

Po miesiącach spekulacji i plotek Sony w końcu odpowiedziało na usługę Xbox Game Pass. Zupełnie nowe PS Plus będzie oferowała trzy plany, dzięki czemu każdy użytkownik będzie mógł wybrać ten, który najbardziej go zainteresuje. Każdy z planów będzie różnił się oczywiście ofertą oraz ceną. W Polsce usługa ruszy już 22 czerwca, a fani konsol PlayStation mogą już powoli rozgrzewać kontrolery.

Oto polskie ceny nowych planów subskrybcji PS Plus! Start 22 czerwca! 25

Fani konsol PlayStation od dawna czekali na tego typu usługę, a dzięki najnowszej aktualizacji, plany subskrypcji PS Plus nie mają przed nami już żadnych tajemnic. Czego można się spodziewać po planach PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium? Co znajdzie się w poszczególnych pakietach i ile będą kosztowały? Sprawdźmy to!

Polskie ceny wszystkich trzech planów PS Plus

Na nowej stronie poświęconej odświeżonej subskrypcji PS Plus pojawiły się informacje na temat zawartości poszczególnych pakietów oraz ich ceny. Oto jak się prezentują:

PlayStation Plus Essential będzie podstawową usługą, która w zasadzie niczym nie różni się od subskrypcji, z której dotychczas korzystali gracze. W pakiecie otrzymamy możliwość gry wieloosobowej, pobrania dwóch gier na PS4 i jednej na PS5 co miesiąc, zniżki i inne atrakcje. Ceny: 1 miesiąc – 37 PLN, 3 miesiące – 100 PLN, 12 miesięcy – 240 PLN ;

; PlayStation Plus Extra jest bardziej rozbudowaną usługą, która zawiera wszystkie przywileje wariantu Essential, w tym także opcję pobrania setek gier na konsolę PlayStation 4 i PlayStation 5. Listy dostępnych tytułów jeszcze nie znamy, dlatego trzeba uzbroić się w cierpliwość. Ceny: 1 miesiąc – 58 PLN, 3 miesiące – 165 PLN, 12 miesięcy – 400 PLN ;

; PlayStation Plus Premium jest najbardziej rozbudowanym pakietem, z jakiego mogą skorzystać posiadacze konsol od Sony. Pakiet ten oferuje wszystko to, co warianty Essential i Plus Extra, dostęp do ograniczonych czasowo wersji próbnych gier, klasycznych tytułów, które na przestrzeni lat pojawiały się na konsolach Sony, możliwość streamowania gier w chmurze. Ceny: 1 miesiąc – 70 PLN, 3 miesiące – 200 PLN, 12 miesięcy – 480 PLN;

Źródło: PlayStation