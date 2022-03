Sony i Amazon pracują nad serialową adaptacją God of War?

Coraz więcej gier przenoszonych jest na ekrany kin, czy telewizorów. W ostatnim czasie premierę miał film Uncharted, w produkcji jest serial The Last of Us. Wkrótce do tego grona może dołączyć God of War. Sony rzekomo rozmawia z Amazon Prime Video na temat stworzenia serialu o przygodach Kratosa.

God of War trafi na ekrany telewizorów?

Świat tworzony przez twórców gier bardzo często jest ciekawym miejscem, które niesie ze sobą wiele przygód. Coraz częściej słyszymy o produkcjach filmowych, czy serialach opartych o głośne tytuły. Obecnie w kinach wyświetlany jest film Uncharted, w którym główną rolę odgrywają Tom Holland i Mark Whalberg. Film oparty jest na serii gier o tym samym tytule.

Sony najwyraźniej stwierdziło, że gry, które trafiają na konsole PlayStation mają na tyle dobry scenariusz, że można zrobić z nich aktorskie produkcje. Od dłuższego czasu trafią prace nad serialowym odpowiednikiem gry The Last of Us. Teraz pojawiły się informacje o tym, że japoński gigant prowadzi rozmowy z Amazon Prime Video, które miałyby prowadzić do stworzenia serialu God of War.

Amazon stworzy serial o Kratosie?

God of War to jeden z najlepszych tytułów, jaki kiedykolwiek trafił na konsole PlayStation. Sony widzi w nim duży potencjał. W drodze na konsole jest kolejna część przygód Kratosa i ma ona trafić na rynek jeszcze w tym roku. Fani boga wojny mogą zacierać ręce, ponieważ najnowsze plotki sugerują, że Amazon Prime Video może stworzyć serial oparty na historii śmiercionośnego wojownika. Za produkcje mają odpowiadać Mark Fergus i Hawk Otsby odpowiedzialni za serial The Expanse oraz Rafe Judkins, producent wykonawczy Koła Czasu. Oczywiście na pokładzie mają znajdować się także przedstawiciele Sony Pictures Television i PlayStation Productions.

Kolejna część gry ma zadebiutować w tym roku.

Informacji na temat samej produkcji nie ma, ale z pewnością producenci będą mieli szerokie pole do popisu. God of War oparty jest na mitologii greckiej, co może stworzyć ciekawe podwaliny do scenariusza serialu. Czy Amazon Prime Video stworzy kolejny wielki hit? Już we wrześniu na platformę trafi przecież serial Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy, który jest najdroższym serialem na świecie. Na cały sezon przeznaczono ponad miliard dolarów.

Oczekiwania są wielkie, ale czy serial im sprosta?

