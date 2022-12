Jak co miesiąc, Sony przygotowało porcję gier dla subskrybentów PlayStation Plus. W przypadku PS Plus styczeń 2023 mówimy przede wszystkim o jednym, naprawdę dużym tytule, w który musicie zagrać! O jakiej grze mowa?

PS Plus styczeń 2023 – Star Wars Jedi: Upadły Zakon w ofercie!

Sony naprawdę postarało się o wielkie otwarcie zbliżającego się roku. W ramach subskrypcji PS Plus styczeń 2023 gracze będą mogli dodać do swojej biblioteki i pobrać jeden z najlepszych tytułów z uniwersum Gwiezdnych Wojen – Star Wars Jedi: Upadły Zakon.

PS Plus styczeń 2023. Wielki tytuł w ofercie! Grzech nie zagrać!

Przeczytaj także: Nintendo Switch Pro miało powstać, ale zostało anulowane!

Gra opowiada o przygodach Cala Kestisa, byłego padawana, który musi ukrywać się przed Imperium. Imperator Palpatine wydał Rozkaz 66, którego efektem było zabicie prawie całej populacji rycerzy Jedi. Gra stawia na szybką rozgrywkę z naciskiem na rozwiązywanie zagadek. Tytuł będzie dostępny zarówno w wersji na PS4, jak i na PS5.

Fallout i Axiom Verge 2 również w zestawie

PS Plus styczeń 2023 to nie tylko Upadły Zakon, ale również dwie inne gry, jakimi są Fallout 76 oraz Axiom Verge 2. Pierwszy tytuł należy do dobrze wszystkim znanej serii i jest to gra nastawiona na rozgrywkę sieciową. Fabuła rozgrywa się 25 lat po wybuchu bomb atomowych w roku 2102. Gra będzie dostępna w wersji na PS4.

Z kolei Axiom Verge 2 to tytuł, którego główną bohaterką jest Indra, która za pomocą windy znalezionej na Antarktydzie przenosi się do alternatywnego świata. Naszym zadaniem jest pokonywanie kolejnych poziomów i przeciwników. Jest to gra z typu platformówek. Tytuł zostanie udostępniony w wersji na PS4 i PS5.

Wszystkie tytuły w ramach PS Plus styczeń będą dostępne od 3 stycznia.

PS Plus styczeń 2023. Wielki tytuł w ofercie! Grzech nie zagrać!

Źródło: PS Plus