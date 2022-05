Real Madryt – Manchester City. Gdzie oglądać rewanżowy pojedynek ?

Ostatni pojedynek pomiędzy drużyną prowadzoną przez Carlo Ancelottiego a zespołem Pepa Guardioli zapewnił nam niesamowite emocje. Dziś Real Madryt na Estadio Santiago Bernabéu podejmie Manchester City. Aby marzyć o awansie do finału, musi wygrać co najmniej dwoma bramkami. Gdzie oglądać spotkanie?

Liga Mistrzów. Grad emocji w spotkaniu Liverpoolu z Villarrealem!

Wczoraj Liverpool pokonał Villarreal 2 do 3, choć nie było to pewne zwycięstwo. Hiszpański klub do 62. minuty prowadził z anglikami 2:0 i potrzebował jednej bramki do doprowadzenia do dogrywki. Niestety dla fanów Żółtej Łodzi Podwodnej od 62. minuty do głosu dochodzili jedynie gracze Jurgena Kloppa. Najpierw do bramki piłkę wpakował Fabinho, a w 67. minucie bramkarza gospodarzy pokonał Luis Diaz. Kropkę nad „i” postawił Sadio Mane, który podwyższył wynik na 2 do 3 w 74. minucie. Dwumecz zakończył się wynikiem 2 do 5 dla Liverpoolu.

Poprzednie spotkanie pomiędzy Realem Madryt a Manchesterem City zakończyło się zwycięstwem „The Citizens”. Fani zgromadzeni na Etihad Stadium oraz przed telewizorami byli świadkami niesamowitego spektaklu. Obie drużyny w tym meczu strzeliły aż siedem bramek, a z tarczą z tego pojedynku wyszła ekipa Pepa Guardioli. Drużyna ze stolicy Hiszpanii była bliska remisu na wyjeździe, jednak Man City okazał się skuteczniejszy. Angielska drużyna ostatecznie spotkanie to wygrała 4 do 3 i na Estadio Santiago Bernabéu jedzie z jednobramkową zaliczką. Jeśli Królewscy chcą marzyć o grze o kolejny tytuł Ligi Mistrzów w historii, to muszą wygrać ten pojedynek co najmniej dwoma bramkami.

Real Madryt – Manchester City. Gdzie oglądnąć rewanżowe spotkanie?

Dziś liczymy na podobne emocje. Real Madryt zapewne od początku spotkania rzuci się na bramkę Manchesteru City i szybko będzie chciał wyrównać przebieg spotkania. Szykują się nam więc wielkie emocje i wspaniały piłkarski spektakl, ponieważ obie drużyny grają o finał. Czy ponownie trofeum Ligi Mistrzów zdobędzie angielski klub? Która drużyna dołączy do czekającego już Liverpoolu? Gdzie oglądać to spotkanie?

Mecz Real Madryt – Manchester City odbędzie się dziś o 21:00. Transmisja odbędzie się na kanale TVP 1, na stronie internetowej TVP Sport oraz aplikacji mobilnej i Smart TV. Spotkanie będzie można oglądnąć również na Polsat Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

Źródło: opr. własne