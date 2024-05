Real Madryt vs Bayern Monachium na żywo. Gdzie oglądać?

Kto zagra w finale Ligi Mistrzów? Z kim zmierzy się Borussia Dortmund? Już dziś dowiemy się, kto zostanie drugim finalistą tych prestiżowych rozgrywek. Gdzie na żywo oglądać mecz Real Madryt vs Bayern Monachium? O której początek transmisji?

Real wywiózł z Monachium świetny wynik

Do pierwszego spotkania to nie Real Madryt, a Bayern Monachium przystępował w roli faworyta. Powodem przede wszystkim był fakt, że mecz rozgrywany był na Allianz Arena w Monachium, dlatego też to właśnie gospodarz miał większe szanse na zwycięstwo. Na ich nieszczęście, to Real Madryt jako pierwszy zadał cios – pięknym podaniem popisał się Toni Kroos, a Vinicius Jr dopełnił formalności i umieścił piłkę w siatce.

Czy Bayern Monachium wejdzie do finału i zmierzy się z Borussia Dortmund? Fot. Author unknown, Bayern Munchen @X Real gra u siebie, co oznacza, mocne wsparcie kibiców. Czy to wystarczy do awansu? Fot. Author unknown, Real Madrid @X

Bayern przeważał w tym spotkaniu, jednak na przerwę podopieczni Thomasa Tuchela zeszli ze stratą jednego gola. Punkt zwrotny przyszedł w 53. minucie, kiedy Leroy Sane popisał się fantastycznym rajdem i pokonał Łunina. Drugi cios nadszedł pięć minut później – Harry Kane wykorzystał rzut karny i Bayern prowadził. W 83. minucie role się odwróciły i to Real Madryt miał okazję wykorzystać “jedenastkę” i tak się stało, a drugą bramkę na swoim koncie tamtego wieczora zapisał Vinicius.

Mecz na Estadio Santiago Bernabéu zaczyna się więc od “zera”. Żadna drużyna nie ma przewagi bramek, więc liczymy na wielki spektakl.

Gdzie oglądać mecz Real Madryt vs Bayern Monachium?

Podobnie jak w poprzednim spotkaniu, to właśnie gospodarz będzie faworytem tego spotkania. Real Madryt pokazał już nie raz, że gra pod presją nie jest dla nich czymś nowym i podopieczni Ancelottiego radzą sobie nawet w najtrudniejszych momentach. Bayern Monachium z pewnością nie będzie miał lekko ze świeżo upieczonym mistrzem Hiszpanii.

Gdzie więc na żywo oglądać spotkanie Królewskich z Bawarczykami? Mecz rozpocznie się o 21:00 na Estadio Santiago Bernabéu w stolicy Hiszpanii, Madrycie. Pojedynek o awans do finału będzie transmitowany na kanale Polsat Sport Premium 1 oraz w serwisie Polsat Box Go.

Kto dołączy do Borussi Dortmund w finale Ligi Mistrzów? O tym przekonamy się dziś wieczorem.

Źródło: opr. wł.