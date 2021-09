Reprezentacja Polski ma wielki problem przed wrześniowymi meczami!

Reprezentacja Polski szykuje się do wrześniowych spotkań eliminacji do Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Przeciwnikami Polaków będzie Albania, San Marina oraz Anglia. Wszyscy liczą na komplet punktów, zwłaszcza że jedynie mecz z San Marina rozegrany zostanie na wyjeździe. Niestety, Paulo Sousa ma spory ból głowy, ponieważ wielu reprezentantów nie zagra z powodu kontuzji.

Reprezentacja Polski zawalczy o komplet punktów

Polacy swój pierwszy mecz po Mistrzostwach Europy 2020 rozegranych w tym roku rozegra 2 września. Pierwszym przeciwnikiem podopiecznych Paulo Sousy będzie reprezentacja Albanii. Reprezentacja Polski jest w tym spotkaniu mocnym faworytem, jednak to Albańczycy mają na swoim koncie 6 punktów, czyli dwa więcej niż my i zajmują trzecią lokatę w naszej grupie. Wyjazd do San Marino powinien być formalnością, jednak nie wolno lekceważyć przeciwnika. Ten mecz rozegramy 5 września.

Ostatni mecz we wrześniowych meczach Reprezentacja Polski rozegra z Anglią. Spotkanie z Lwami Albionu odbędzie się 8 września i wszyscy liczą, że Polakom uda się zdobyć trzy punkty. Reprezentacja Anglii była o krok od zdobycia Mistrzostwa Europy, jednak ostatecznie musieli uznać wyższość Włochów. Na pewno nie będzie to łatwe spotkanie. Poprzednie skończyło się wynikiem 2:1 dla Anglików, jednak w tamtym spotkaniu Polacy zagrali bez Roberta Lewandowskiego.

Duże problemy w kadrze

Niestety, Paulo Sousa znowu może mówić o nieszczęściu, ponieważ wielu kluczowych zawodników nie będzie mogło zagrać we wrześniowych eliminacjach do Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Reprezentacja Polski będzie musiała radzić sobie bez Mateusza Klicha, Dawida Kownackiego, Kacpra Kozłowskiego, Krzysztofa Piątka i Sebastiana Szymańskiego. Klich został zarażony COVID-19, Piątek dochodzi do siebie po ciężkiej kontuzji, a pozostała trójka leczy urazy.

Wielu reprezentantów boryka się z kontuzjami, przez które nie wystąpią we wrześniowych meczach.

O zdolność do gry w nadchodzących meczach walczy Piotr Zieliński, który boryka się z uszkodzeniem mięśnia, jednak sztab szkoleniowy liczy na to, że pomocnik wykuruje się na mecz z Anglią. Do grona kontuzjowanych dołączył dziś Grzegorz Krychowiak. Mówi się o problemie z kolanem, jednak uraz nie jest na tyle poważny, aby martwić się o występ zawodnika Krasnodaru w nadchodzących meczach. Z powodu wszystkich kontuzji na zgrupowanie dowołano Kamila Piątkowskiego z RB Salzburg, Jakuba Kamińskiego z Lecha Poznań, Bartosza Slisza z Legii Warszawa oraz Damiana Szymańskiego z AEK Ateny.