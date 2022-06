Resident Evil 4 powraca! Capcom potwierdza remake gry!

Resident Evil 4 to jedna z najpopularniejszych gier ostatnich lat. Czwarta odsłona kultowej serii była remasterowana wiele razy, a to ze względu na jej popularność. Tym razem Capcom nie zdecydował się na remaster, a pełny remake gry! Jest na co czekać!

Resident Evil 4 powróci w nowej oprawie graficznej

Każdy z nas kojarzy serię Resident Evil, czyli survival horror, za którego produkcję odpowiada japoński Capcom. Pierwsza odsłona tej kultowej serii zadebiutowała w 1996 roku, jednak to Resident Evil 4 stał się najpopularniejszą częścią w całej historii tego tytułu. Ten został zaprezentowany w 2005 roku i od razu zyskał sympatię graczy. Teraz będziemy mogli przeżyć tę samą historię w lepszej oprawie graficznej.

Podczas wydarzenia State of Play, na którym prezentowane są głównie gry na konsole PlayStation, Capcom zapowiedział projekt, o którym mówiło się już od jakiegoś czasu. Japoński producent zdecydował się na remake kultowego Resident Evil 4, co z pewnością ucieszy wszystkich miłośników tej serii!

Capcom stawia na remake, a nie remaster i chwała mu za to!

Z remasterami bywa różnie, a idealnym tego przykładem jest GTA: The Trilogy, które rozbudziło nadzieje graczy, a gotowy produkt nagle je zgasił. Capcom chciał uniknąć takiego rozczarowania wśród społeczności, dlatego też zdecydował się na całkowity remake Resident Evil 4. Według producenta gra generować znajome uczucia, oferując przy tym samym świeższe wrażenia.

Producent zdradził również, że pojawi się także specjalne wydanie Resident Evil 4 na okulary wirtualnej rzeczywistości PlayStation VR2, do których premiery z dnia na dzień się zbliżamy. Nowa, a jednak stara gra od Capcomu zapowiedziana na State of Play trafi na komputery PC, konsole starej generacji PS4 i Xbox One oraz najnowsze PlayStation 5 i Xbox Series S/X. Na rynku pojawi się 24 marca 2023 roku!

Źródło: Capcom