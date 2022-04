Jednak nie FC Barcelona? Robert Lewandowski odmieni losy innego klubu?

Nie milkną echa potencjalnego transferu Lewandowskiego. Bayern Monachium miał wycenić kapitana reprezentacji Polski. Okazuje się jednak, że Robert Lewandowski wcale może nie trafić na Camp Nou. Podobno ściągnięciem Polaka mocno zainteresowane jest Paris-Saint Germain!

Polak nie dla FC Barcelony?

Kapitan reprezentacji Polski wkrótce może przestać być piłkarzem Bayernu Monachium. Bawarski klub i Robert Lewandowski nie mogą dojść do porozumienia odnośnie do nowego kontraktu, przez co sugeruje się, że polski napastnik opuści Monachium już tego lata.

Wiadome jest to, że Bayern Monachium chce zarobić na swoim piłkarzu, a nie patrzeć jak odchodzi do innego klubu całkowicie za darmo. W ten sposób właśnie trafił do Monachium. Przez ostatnie tygodnie mówi się, że Polak trafi do FC Barcelony. Co więcej, sugerowało się, że Robert Lewandowski dogadał się z katalońskim klubem w sprawie kontraktu. Pojawiła się jednak mała przeszkoda – kwestia finansowa.

Robert Lewandowski dołączy do Messiego i Neymara?

FC Barcelona pozostaje w kryzysie finansowym, a rzekoma cena za Polaka jest za wysoka dla katalońskiego klubu. Rzekomo Bayern Monachium wycenił kapitana reprezentacji Polski na 40 milionów euro. Takich pieniędzy nie mają na tę chwilę w Barcelonie. To może być okazją dla innego klubu, który jest już naszpikowany gwiazdami.

Lewy dołączy do Messiego w Paryżu?

Według niemieckiego dziennika “Sport BILD” do wyścigu o kapitana reprezentacji Polski włączyło się Paris-Saint Geramin. Robert Lewandowski miałby zastąpić Kyliana Mbappe, który w przyszłym sezonie ma występować w Realu Madryt. 40 milionów EUR to nic dla paryskiego klubu, a Polak miałby im dać triumf w Lidze Mistrzów. Stworzyłby on polsko-argentyńsko-brazylijski tercet z Messim i Neymarem.

Źródło: Sport BILD