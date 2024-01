Robert Lewandowski wymienia TV w domu! Wiem na jaki model! 

Kto powiedział, że najlepsi piłkarze na świecie nie oglądają telewizji? Oczywiście, że to robią. Tak się składa, że Robert Lewandowski wymienia TV w domu i dobrze wiem na jaki model! Napastnik został ambasadorem marki Philips Ambilight TV!

Ktoś, kto chociaż raz miał styczność z telewizorem Philips z systemem podświetlenia Ambilight, wie, jakie wrażenia płyną z oglądania nawet najprostszych materiałów. System ten naprawdę zmienia postrzeganie naszych ulubionych filmów czy seriali, właśnie dzięki oświetleniu, które śledzi obraz i wyświetla kolory na ścianie. Technologia ta wynosi obraz poza fizyczne sfery telewizora, zapewniając niesamowite wrażenia z oglądania.

Przeczytaj także: Robert Lewandowski dokonał czegoś, co udało się tylko trzem innym piłkarzom!

Wkrótce poczuje to również kapitan reprezentacji Polski i jedna z największych gwiazd światowego futbolu. Tak, Robert Lewandowski wymienia TV w domu i oficjalnie zostaje ambasadorem Philips Ambilight TV.

TP Vision, firma odpowiedzialna za projektowanie, produkcję i sprzedaż telewizorów Philips z logo Ambilight, od 2023 roku jest oficjalnym partnerem klubu FC Barcelona. Teraz do grona osób cieszących się tą technologią dołącza Robert Lewandowski.

Doświadczenie oglądania filmów i sportu, zwłaszcza piłki nożnej, jest przenoszone na zupełnie nowy, immersyjny poziom dzięki Ambilight TV. Wszystkie zespoły FC Barcelona i personel mają szansę cieszyć się Ambilight TV z pierwszej ręki, więc mogą docenić, jak daleko poza zwykłą telewizję wychodzi Ambilight TV. Jestem zachwycony, że doświadczenie to doprowadziło do tego, że Robert stał się nową twarzą marki. Jestem pewien, że jego Ambilight TV zmieni sposób, w jaki ogląda swoje ulubione filmy i sport. Pozostaje mi tylko powitać go w rodzinie AMBILIGHT TV.

Kostas Vouzas, dyrektor generalny TP Vision (Philips TV & Sound Europe & Americas)