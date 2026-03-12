Te roboty koszące to wybawienie w ogrodzie. Oto nowości MOVA

Sezon ogrodowy dopiero się rozkręca, a marka MOVA już dorzuca do pieca. Producent zaprezentował właśnie odświeżone i wyraźnie poszerzone portfolio sprzętu do ogrodu, w którym pojawiły się nowe roboty koszące. Wśród nich znajdziemy m.in. serię LiDAX Ultra, model ViAX 300. Oczywiście, nadal w sprzedaży będą dostępne dobrze znane: MOVA 600 i MOVA 1000. Do tego dochodzi solidna promocja na start sprzedaży – więc jeśli ktoś planował zautomatyzować koszenie trawnika, może to być dobry moment.
Robot koszący bez kabli i kombinowania
Jedną z rzeczy, którą MOVA mocno podkreśla w swoich robotach, jest prostota instalacji. Producent postawił na rozwiązanie, które eliminuje większość rzeczy kojarzonych z tradycyjnymi robotami koszącymi.
Jeśli chodzi o roboty koszące MOVA, nie trzeba montować kabli ograniczających, stawiać stacji RTK ani polegać na GPS. W praktyce wygląda to tak, że użytkownik mapuje ogród w aplikacji na smartfonie, a robot sam zaczyna pracę. Całość opiera się na systemach wizyjnych oraz technologii LiDAR, które analizują przestrzeń wokół urządzenia.
Seria LiDAX Ultra – sprzęt do dużych ogrodów
Najbardziej zaawansowaną linią w nowej ofercie jest seria LiDAX Ultra, dostępna m.in. w wariantach 800 i 1600. To roboty koszące zaprojektowane z myślą o większych posesjach i bardziej wymagającym terenie.
Ich sercem jest system UltraView™ 2.0, który łączy radar 3D LiDAR o widzeniu 360° z kamerą 1080p HDR. Dzięki temu robot może skanować przestrzeń nawet z odległości około 70 metrów i działać zarówno w pełnym słońcu, jak i w całkowitej ciemności.
Producent dorzucił też kilka ciekawych rozwiązań:
- napęd na tylną oś i terenowe koła,
- możliwość pokonywania wzniesień do 45%,
- bardzo cichą pracę (poniżej 60 dB),
- regulację wysokości koszenia od 3 do 10 cm.
Najbardziej interesująco wygląda jednak system UltraTrim™ 1.0. To specjalna, automatycznie wysuwana tarcza tnąca, która pozwala kosić trawę bardzo blisko krawędzi – nawet do 5 cm od ściany czy ogrodzenia. W praktyce oznacza to znacznie mniej ręcznego docinania trawnika.
Dodatkowo w modelach z tej serii znajdziemy system bezpieczeństwa TrueGuard™, a opcjonalnie także moduł 4G. W przypadku modelu LiDAX Ultra 1600 roczna usługa łączności komórkowej jest już wliczona w zestaw.
MOVA ViAX 300 – robot, który „widzi” ogród
Nowością w portfolio jest także ViAX 300. Ten model wyróżnia się tym, że w całości opiera się na systemie kamer.
Robot korzysta z technologii UltraEyes™ 1.0 AI Dual-Vision, czyli zestawu dwóch kamer Ultra-HDR o szerokim polu widzenia (120° × 70°). Dzięki temu potrafi rozpoznawać otoczenie w promieniu nawet 50 metrów i bardzo dokładnie odróżniać trawę od innych powierzchni.
Konstrukcja robota jest też nieco inna niż w większych modelach:
- napęd na przednią oś,
- tylne koło pomocnicze,
- możliwość pokonywania wzniesień do 40%.
Zakres wysokości koszenia wynosi tu od 2 do 6 cm, a urządzenie pracuje naprawdę cicho – poniżej 57 dB.Dużym plusem jest także szybkie ładowanie. Bateria może zostać naładowana do pełna w około 45 minut, co pozwala robotowi szybko wrócić do pracy.
Podobnie jak droższe modele, ViAX 300 oferuje rozpoznawanie ponad 300 typów obiektów, obsługę wielu map ogrodu i monitoring posesji dzięki systemowi TrueGuard™.
Sprawdzone roboty koszące MOVA nadal w ofercie
W portfolio producenta pozostają również dobrze znane roboty koszące MOVA 600 i MOVA 1000, które zdążyły zdobyć sporą popularność.
W ich przypadku kluczową rolę odgrywa technologia UltraView™, wykorzystująca skaner LiDAR 3D. System oferuje panoramiczne pole widzenia 360° × 59° i zasięg detekcji do 30 metrów, co pozwala robotom bardzo precyzyjnie mapować ogród.
W praktyce oznacza to, że roboty koszące radzą sobie z wieloma trudnymi scenariuszami:
- pracują zarówno w mocnym słońcu, jak i w nocy,
- nie potrzebują sygnału GPS,
- pokonują nachylenia do 45%.
W aplikacji MOVAhome można ustawić wirtualne granice koszenia, strefy wyłączone z pracy oraz bezpieczne trasy przejazdu.
Który robot koszący MOVA wybrać?
Producent upraszcza sprawę – liczba w nazwie modelu wskazuje maksymalną powierzchnię ogrodu, dla której robot został zaprojektowany.
W skrócie wygląda to tak:
- ViAX 300 – do ogrodów do 300 m²
- MOVA 600 – do 600 m²
- MOVA 1000 – do 1000 m²
- LiDAX Ultra 800 / 1600 – do dużych i bardzo dużych posesji
Najbardziej wymagające ogrody – szczególnie te z wieloma strefami i trudnym terenem – najlepiej obsłuży seria LiDAX Ultra, która oferuje najbardziej zaawansowane czujniki i napęd.
Promocja na start sprzedaży
Z okazji premiery nowych robotów MOVA przygotowała promocję obowiązującą od 4 do 18 marca 2026 roku.
Ceny w promocji wyglądają następująco:
- LiDAX Ultra 1600 – 5 299 zł (zamiast 5 999 zł)
- LiDAX Ultra 800 – 3 899 zł (zamiast 4 299 zł)
- ViAX 300 – 2 199 zł (zamiast 2 599 zł)
- MOVA 1000 – 3 499 zł (zamiast 3 899 zł)
- MOVA 600 – 2 999 zł (zamiast 3 399 zł)
Jedno jest pewne – sezon na inteligentne koszenie trawników właśnie się zaczyna. A patrząc na tempo rozwoju technologii LiDAR i systemów wizyjnych w robotach ogrodowych, w najbliższych latach ręczne koszenie może stać się raczej hobby niż koniecznością.
