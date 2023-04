Ronaldo zostanie deportowany z Arabii Saudyjskiej?! Chodzi o ten gest!

38-latek miał skierować obraźliwe gesty w kierunku kibiców, którzy zaczęli skandować imię Leo Messiego. Efekty tego zachowania mogą być ogromne. Czy Cristiano Ronaldo zostanie deportowany z Arabii Saudyjskiej? Taki wniosek ma zostać złożony do prokuratury! Chodzi o ten gest.

Skandaliczne zachowanie Portugalczyka

W ostatnim meczu Al-Nassr z Al-Hailal portugalski gwiazdor dopuścił się niesportowego faul, co oczywiście obiegło cały świat. Okazuje się jednak, że to nie jedyna rzecz, która tamtego wieczora rozzłościła piłkarza. Cristiano Ronaldo miał łapać się za genitalia i wymierzać te gesty w stronę kibiców Al-Hailal, którzy prowokowali piłkarza, skandując imię jego nemezis – Leo Messiego.

Oczywiście, jak to bywa w dzisiejszych czasach, wszystkie te gesty zostały uwiecznione na kamerze, a tak prowokacyjne zachowania nie są akceptowalne w takich krajach jak Arabia Saudyjska. Oczywiście po tych wydarzeniach zrobiło się głośno i powstał wniosek, który może sprawić, że Cristiano Ronaldo zostanie deportowany z kraju.

Cristiano Ronaldo zostanie deportowany z kraju?

Zachowanie Portugalczyka odbiło się nie tylko w świecie sportu, ponieważ głos w tej sprawie zabrała także prawniczka prof. Nouf bint Ahmed. Kobieta w swoim wpisie na Twitterze napisała, że “co prawda nie śledzę sportu, to zachowanie Cristiano Ronaldo i wykonany przez niego gest, jest złamaniem prawa. Takie zachowanie jest podstawą do aresztowania i deportacji obcokrajowca z kraju. Mam zamiar złożyć odpowiedni wniosek do prokuratury.”

Wygląda więc na to, że Portugalczyk może mieć spore kłopoty, a wszystko przez swoje zachowanie. Czy Cristiano Ronaldo zostanie deportowany z Arabii Saudyjskiej? W Europejskim kraju zakończyłoby się to upomnieniem, jednak kraje islamskich prawo jest o wiele surowsze, dlatego też nie można tego wykluczyć. Patrząc jednak na status piłkarza i jego zarobki, raczej do tego nie dojdzie.

