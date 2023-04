Lech Poznań zagra dziś we Florencji i będzie walczył o awans do półfinału Ligi Konferencji Europy. Zadanie będzie arcytrudne, ponieważ pierwsze spotkanie przy Bułgarskiej zakończyło się wynikiem 1-4. Gdzie oglądać mecz Fiorentina vs Lech? O której początek spotkania.

Czy Lech dokona niemożliwego?

Pierwsze spotkanie Lecha Poznań z Fiorentiną w ramach ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy zakończyło się deklasacją polskiego klubu. W pierwszej połowie Kolejorz stracił dwie kuriozalne bramki, które tak naprawdę nie powinny wpaść. Niestety, w obu tych przypadkach szczęście sprzyjało gospodarzom.

Czy Mikael Ishak i Lech Poznań dokonają cudu? Fot. Twitter @LechPoznan

Co prawda Lechowi udało się odpowiedzieć na pierwszą bramkę Włochów, jednak w późniejszych minutach meczu widać było różnicę klas pomiędzy dwoma klubami. Mecz ostatecznie skończył się wynikiem 1-4 i Kolejorz do Włoch jedzie wykonać zadanie, które wydaje się po prostu niemożliwe. O której początek meczu Fiorentina vs Lech Poznań i gdzie je oglądać?

Fiorentina vs Lech. Gdzie oglądać spotkanie?

Wydaje się, że para Fiorentina vs Lech ma już swojego zwycięzcę, jednak futbol jest nieprzewidywalny. Strzelenie jednak czterech bramek i niestracenie żadnej jest zadaniem niemożliwym, zwłaszcza jeśli mówimy w kontekście walki z lepszą drużyną, która do tego wszystkiego gra na swoim stadionie. Lech Poznań i tak napisał wielki kawał polskiego futbolu w tej edycji LKE.

Gdzie oglądać mecz Fiorentina vs Lech Poznań? Spotkanie rozpocznie się o 18:45 i będzie transmitowane jedynie na platformie ViaPlay.

Fiorentina vs Lech. Kolejorz nad przepaścią. Będzie cud? Źródło: Twitter @LechPoznan

Źródło: opr. wł./ViaPlay/ Zdjęcia: Twitter @LechPoznan/LKE