Kupujesz rower elektryczny? Biedronka obniżyła cenę o 2300zł

Wiosna rozkręca się na dobre. Jeśli tak jak ja planujesz spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu, sugeruję zakupić sprzęt ułatwiający podróże. Mam na myśli rower elektryczny. Nadal jedziesz jak na klasycznym rowerze, jednak w przypadku zmęczenia możesz pomóc sobie silnikiem elektrycznym. W Biedronce dostępne są trzy warianty takiego sprzętu – górski, miejski męski i damski.

Rower elektryczny HUFFY w Biedronce.

Nie myśl sobie, że w rowerze elektrycznym po prostu siadasz sobie wygodnie i czekasz, aż silnik rozpędzi się do ustalonej szybkości, a ty będziesz sobie podziwiał widoki. Co to, to nie. Oczywiście, w teorii jest taka możliwość, jednak w praktyce sugeruję uruchomienie najsłabszego trybu “wspomagacza”, który pomaga tylko wtedy, gdy faktycznie będziemy jechali np. pod górkę. Przynajmniej ja tak robię. Tak czy inaczej, w Biedronce są dostępne trzy warianty – HUFFY EVERETT+ męski i damski oraz HUFFY TRANSIC+. Są to rowery elektryczne, które dotychczas kosztowały 4999 zł. Sporo, to fakt. Sieć zdecydowała się jednak obniżyć cenę aż o 46%! Teraz każdy z nich jest wyceniony na 2699 zł, co czyni je bardzo atrakcyjną ofertą.

Rower elektryczny w Biedronce taniej o 2300 zł!

Wszystkie trzy wersje są dostępne za pośrednictwem https://home.biedronka.pl/. Zacznijmy od miejskich wariantów. Każdy z nich został wyposażony w silnik elektryczny oferujący 250W mocy znamionowej oraz 400W szczytowej. Napęd? Jedyny prawidłowy – na tył. Prędkość maksymalna? 25 km/h. Pojemność baterii? 7,8 Ah. Waga roweru nie jest mała, ponieważ bateria i silnik swoje ważyć muszą. Mowa o 21,5 kg. Wymiary rowerów to 181 x 69 x 110 cm. Rozmiar kół to 27,5 cali, niezależnie od tego czy mówimy o damskim czy o męskim wariancie. Warto więc przeanalizować czy nie będzie dla was, bądź dla waszej niewiasty za duży. A może za mały? Różnie bywa.

Rower elektryczny HUFFY w Biedronce.

Niestety, nie ma informacji na temat tego, jak daleko zajedziecie na tym rowerze. Oczywiście, wszystko zależy od wagi oraz od uwarunkowania terenu, ale jednak przydałyby się takie dane. Chociaż orientacyjne. Wydaje mi się jednak, że przy takiej pojemności baterii lepiej nie wyruszać daleko za miasto. Kiedy akumulator się rozładuje, będziecie musieli mocno pedałować aby “rozruszać” te 21,5 kilograma, bo przecież tyle waży rower elektryczny HUFFY EVERETT+.

Oprócz miejskiego, Biedronka ma w swojej ofercie górski rower elektryczny – HUFFY TRANSIC+. Ma 26-calowe koła, specjalne koła pozwalające na jazdę w terenie oraz mocniejszy silnik 350 W i 21-biegową manetkę z tylną przerzutką Shimano Tourney. Do tego oczywiście oświetlenie, hamulce tarczowe, siodełko ATB oraz, co ciekawe, możliwość uruchomienia blokady. Nie wpiszesz poprawnego PIN-u, nie pojedziesz. Fajna rzecz. Tak jak w przypadku modeli typowo miejskich, tak też górski rower elektryczny z Biedronki ma akumulator o pojemności 7,8 Ah. Ile na nim przejedziecie? Nie wiem. Wiem natomiast, że rozpędzicie się do 30 km/h.

Pozostaje jeszcze temat wymiarów i wagi. Rower mierzy 177 x 61 x 100 cm, natomiast waży 21,5 kg. Miejcie to na uwadze podczas górskich wycieczek. Nic przyjemnego jechać w terenie tak ciężkim rowerem bez wsparcia w postaci napędu elektrycznego. Przy okazji, sprawdź nasz test TRYBECO Terra 28.