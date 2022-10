Rybus: „To mój koniec w reprezentacji Polski”. Zawodnik udzielił szczerego wywiadu

Maciej Rybus przez wiele lat reprezentował nasz kraj na arenie międzynarodowej. Po decyzji o zostaniu w rosyjskiej lidze drzwi do reprezentacji Polski zostały zamknięte przed jego nosem. Zawodnik w wywiadzie wypowiedział się na temat jego przyszłości w narodowej kadrze.

Nie opuścił Rosji, kadra z niego zrezygnowała

Kiedy Rosja rozpoczęła atak na Ukrainę, większość piłkarzy rozpoczęło proces zmiany klubu, ponieważ nie chcieli grać w kraju agresora. Idealnym przykładem jest tutaj Grzegorz Krychowiak, który praktycznie od razu zerwał kontrakt z FK Krasnodar. Trochę dłużej zajęło to Sebastianowi Szymańskiemu, który ostatecznie zamienił Zenit St Petersburg na Feyenoord Rotterdam. Nie wszyscy poszli jednak tą samą drogą.

Maciej Rybus od wielu lat reprezentuje barwy rosyjskich drużyn piłkarskich. W 2012 roku stał się on zawodnikiem Tereka Grozny i reprezentował jego barwy do 2016 roku. Jego kolejnym klubem był Olympique Lyon, jednak we francuskiej drużynie spędził jeden sezon, po czym przeniósł się do Lokomotivu Moskwa. W drużynie ze stolicy Rosji występował do lata 2021 roku. Po napadzie na Ukrainę wykorzystał sytuację stworzoną przez FIFA i zdecydował się na wyjazd z kraju, po czym podpisał kontrakt ze Spartakiem Moskwa.

Maciej Rybus o swojej sytuacji w reprezentacji Polski. Wymowny komentarz

Taki ruch sprawił, że Maciej Rybus skreślił swoją szansę na grę w reprezentacji Polski i występ na Mistrzostwach Świata 2022 w Katarze. Sztab reprezentacji naszego kraju wyraził się jasno – o ile obrońca będzie dalej grał w kraju Władimira Putina, nie będzie powoływany do kadry narodowej. Przez te wszystkie lata kariery Polskę reprezentował 66 razy.

Obrońca w ostatnim wywiadzie dla RB Sport odniósł się do całej sytuacji. Zapytany, czy myśli, że jego przygoda z reprezentacją kraju dobiegła końca, ze szczerością odpadł, że „tak, myślę, że tak”. 33-latek ma jednak znacznie głębszy związek z Rosją, ponieważ z tego kraju pochodzi jego żona, Lana.

