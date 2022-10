NBA wraca! Dobre wieści w sprawie Sochana! Dziś rusza 76. sezon!

Po kilku miesiącach przerwy fani najlepszej koszykarskiej ligi świata mogą oficjalnie powiedzieć, że NBA wraca! Już dzisiejszej nocy rozpocznie się 76. sezon. Kto zagra w pierwszych spotkaniach i co do powiedzenia na temat Jeremy’ego Sochana miał jego trener?

Warriors odbiorą pierścień, Celtics powalczą o kolejną szansę

Jubileuszowy, bo 75. sezon ligi NBA wygrali Golden State Warriors, którzy w sześciu spotkaniach serii finałowej pokonali Boston Celtics. Drużyna z San Francisco zmierzy się z Los Angeles Lakers. Podczas dzisiejszego spotkania Warriors odbiorą swoje mistrzowskie pierścienie. Z pewnością dołoży to „smaczku” do rywalizacji obu drużyn, bo przecież w drużynie z Miasta Aniołów gra LeBron James, którego Warriors pozbawili kilku mistrzostw w ostatnich latach.

Warriors odbiorą dziś wieczorem swoje mistrzowskie pierścienie. Boston Celtics rozpoczną marsz po swój 18 tytuł w historii. Fot. NBA

Po drugiej stronie mapy NBA z kolei zmierzy się druga drużyna poprzedniego sezonu, czyli Boston Celtics. Wicemistrzowie ligi podejmą w swojej hali TD Garden Philadelphię 76ers. Drużyna z BeanTown zaliczyła mocny okres przygotowawczy, jednak z czasem wszystko zaczęło się sypać. Podpisany Danilo Gallinari zerwał więzadło krzyżowe przednie, potem podstawowy center Robert Williams III musiał operować łąkotkę uszkodzoną w poprzednim sezonie, a „wisienką na torcie” okazało się zawieszenie trenera Ime Udoki na cały sezon z powodu złamania zasad organizacji. Sixers do Bostonu przyjadą więc w roli lekkich faworytów, zwłaszcza że w swojej drużynie posiadają Joela Embiida, który ostatni sezon zakończył na drugim miejscu w głosowaniu na MVP ligi.

NBA wraca i wszyscy fani koszykówki mają swoje święto! Mecz Boston Celtics – Philadelphia 76ers rozpocznie się 1:30 czasu polskiego, natomiast pojedynek Golden State Warriors z Los Angeles Lakers o 4:00.

NBA wraca. Jeremy Sochan zaczyna swój pierwszy sezon w lidze!

NBA wraca, a to oznacza wielkie święto dla polskich fanów koszykówki. Mowa tutaj o Jeremy’m Sochanie, który rozegra swój pierwszy sezon w najlepszej koszykarskiej lidze świata. Polak będzie oczywiście reprezentował barwy San Antonio Spurs i jak się okazuje, od początku sezonu będzie on podstawowym zawodnikiem drużyny z Teksasu. Greg Popovich, legendarny trener Spurs oznajmił, że młody Polak będzie grał w pierwszej piątce zespołu.

Popovich wypowiedział się na temat roli Sochana w zespole. Przyznał on, że zawodnik otrzyma „przestrzeń do rozwoju i możliwości popełniania błędów, tak aby poczuł się komfortowo po obu stronach parkietu.” Dla Sochana jest to zupełnie inny świat, do którego nie da się przygotować czysto teoretycznie. Trener Spurs przyznał, że Polak ma wszystko, żeby osiągnąć w tej lidze sukces, a najlepszym sposobem na naukę jest wrzucenie go w ogień. Spurs rozegrają swój pierwszy mecz z piątku na sobotę o 1:00 czasu polskiego. Ich przeciwnikiem będą Indiana Pacers.

Polak rozpocznie sezon w pierwszej piątce San Antonio Spurs!

Jak widać, NBA wraca. Przez następne 8 miesięcy 30 drużyn rozegra 82 spotkania sezonu regularnego. Sześć najlepszych drużyn z konferencji wschodniej i zachodniej zapewnią sobie bezpośredni udział w fazie Play-offs, natomiast miejsca od 7 do 10 będą walczyć w tzw. turnieju „Play-in”. Dwie drużyny, które wygrają swoje pojedynki, wejdą do fazy pucharowej.

Źródło: opr. wł./NBA