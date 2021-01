Samsung Galaxy S21 – premiera – co pokazał producent?

Mimo, że seria Galaxy S20 nie jest stara, wszak ma dopiero rok, tak właśnie coroczne premiery są naturalnym dążeniem do postępu u każdego producenta. Co w kwestii flagowej serii smartfonów zaprezentuje nam w tym roku? Tego dowiemy się już dzisiaj! Zapraszam do lektury artykułu, która przedstawia serię Samsung Galaxy S21! Co pokazał nam producent podczas dzisiejszej premiery? Sprawdźmy to!

Samsung Galaxy S21 – premiera – to już dzisiaj!

Na ten moment, koreański gigant zaprezentował nam trzy wersje swojego flagowego smartfona – Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ oraz Samsung Galaxy S21 Ultra. Ten pierwszy występuje w czterech wersjach kolorystycznych: Phantom Gray, Phantom White, Phantom Pink oraz Phantom Purple. S21+ zaś: Phantom Purple, Phantom Silver oraz Phantom Black. Najmocniejszy z zaprezentowanych dzisiaj modeli – S21 Ultra ma w ofercie dwie wersje kolorystyczne – Phantom Black i Phantom White.

Seria Galaxy S21 – ekrany

Nowością w najnowszych smartfonach od koreańskiego giganta jest adaptacyjne odświeżanie ekranu. Balansuje ono w zakresie 48-120Hz w modelach S21 oraz S21+. W S21 Ultra jest to zakres 10-120Hz. Ma ono na celu oszczędzanie energii. Dodatkowym atutem ma być bardzo wysoka jakość maksymalna we wszystkich trzech modelach: 1300 nitów (S21 oraz S21+) i 1500 nitów (S21 Ultra). Czytnik linii papilarnych, tak jak w poprzedniej generacji koreańskich flagowców, znajduje się pod ekranem. Sam wyświetlacz pokryty jest szkłem Gorilla Glass Victus – reklamowanym jako najtwardsze i najwytrzymalsze.

Galaxy S21 – 6,2″, 2400 x 1080 px, 120Hz (adaptacyjne)

S21+ – 6,7″, 2400 x 1080 px, 120Hz (adaptacyjne)

Galaxy S21 Ultra – 6,8″, 3200 x 1440 px, 120Hz (adaptacyjne), zakrzywiony ekran

Galaxy S21 – wydajność

Za błyskawiczne działanie we wszystkich trzech modelach odpowiada najszybszy (jak na ten moment) procesor Samsunga w historii. Exynos 2100 jest o tyle przełomowy, że został wykonany w 5nm procesie litograficznym. Ma się to przełożyć na 30% wyższą wydajność oraz 20% mniejsze zużycie energii. Wspierany jest poprzez 8GB RAM w S21 oraz S21+. S21 Ultra może pochwalić się dwoma wersjami: 12GB oraz aż 16GB pamięci RAM.

Modele Galaxy S21 oraz S21+ występują w dwóch wersjach pojemności – 128 oraz 256GB. S21 Ultra zaś posiada dodatkowo wersję 512GB.

Galaxy S21 – bateria oraz ładowanie

Samsungi z serii Galaxy S21 mogą pochwalić się następującymi bateriami – 4000mAh w S21, 4800mAh w S21+ oraż 5000mAh w S21 Ultra. Wszystkie trzy obsługują ładowanie przewodowe o mocy 25W, bezprzewodowe 15W i zwrotne o takiej samej mocy. Nie uświadczymy jednak ładowarki z pudełkach ze smartfonami z serii Galaxy S21. W imię dbałości o środowisko naturalne, koreański producent postanowił z nich zrezygnować. To samo tyczy się słuchawek.

Sprawdź także nasz tekst, w którym przedstawiamy ranking smartfonów styczeń 2020 – polecane modele.

Galaxy S21 – aparaty i wideo

Samsung po raz kolejny dołącza do wyścigu o najlepszy zestaw aparatów w danym roku. Czym chce zawojować rynek?

Modele S21 oraz S21+ wyposażone zostały w następujący zestaw:

główny aparat 12Mpix ze światłem f/1,8 oraz OIS (optyczna stabilizacja obrazu)

ultraszerokokątny 12Mpix ze światłem f/2,2

teleobiektyw 64Mpix ze światłem f/2,0, 3-krotnym zoomem cyfrowym (bezstratnym) i OIS

przedni aparat 10Mpix ze światłem f/2,2

W modelu S21 Ultra, koreański producent dalej brnie w swego rodzaju ekstrawagancję, prezentując następujący zestaw czterech obiektywów:

główny 108Mpix z przysłoną f/1,8 oraz OIS

ultraszerokokątny 12Mpix ze światłem f/2,2

aparat 10Mpix z peryskopowym układem optycznym, zapewniający aż 10x zoom optyczny oraz OIS

teleobiektyw 10Mpix f/2,4 z 3x zoomem optycznym oraz OIS

laserowy autofokus

Najnowsze smartfony Samsunga nagrywają wideo w maksymalnej rozdzielczości 8K przy 30fps. Pozostałe wspierane rozdzielczości to 4K/60 oraz 30fps oraz 1080p.

Nowe smartfony Samsung – wykonanie oraz materiały

Jak już wyżej wspomniałem, ekrany wszystkich trzech modeli pokryte są szkłem Gorilla Glass Victus. Zostały również obdarzone aluminiową ramką. W kwestii materiału, z jakiego wykonane są plecki, widać już drobne różnice. Model S21 obudowany został w tylnej części obudowy plastikiem. Mając jednak egzemplarz z poprzedniej generacji – S20 FE 5G, który plecki pokryte ma takim samym materiałem, nie sądzę aby był to zły ruch. S21+ oraz S21 Ultra mają tył obudowy pokryty matowym szkłem.

Samsung Galaxy S21 – cena

Kwoty, na jakie smartfony zostały wycenione w polskiej dystrybucji, wyglądają następująco:

Samsung Galaxy S21 (8/128) – 3899zł

Galaxy S21 (8/256) – 4099zł

Samsung Galaxy S21+ (8/128) – 4799zł

Galaxy S21+ (8/256) – 4999zł

Samsung Galaxy S21 Ultra (12/128) – 5749zł

S21 Ultra (12/256) – 5999zł

Samsung Galaxy S21 Ultra (16/512) – 6549zł

Podsumowanie

W Samsungu widać ciągłe dążenie do postępu. Czy to odważne zmiany w designie, czy ciągłe ulepszanie wydajności oraz aparatów z generacji na generację. Realne rezultaty przyjdzie nam jednak zobaczyć dopiero na dniach, gdy telefon ten wejdzie do sprzedaży i recenzenckie embargo przestanie obowiązywać. Na ten moment jednak są wyraźne powody do tego, aby być pozytywnie nastawionym do tej generacji koreańskich flagowców.