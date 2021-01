Ranking smartfonów styczeń 2021 – z jakim wejść w nowy rok?

Nowy rok, nowy smartfon? Nie do końca chyba tak to szło, ale możemy przymknąć na to oko. Jeśli wraz z nadejściem nowego roku planujecie zmienić telefon na coś nowszego i szybszego to bardzo dobrze trafiliście. Na rynku znajdziecie wiele telefonów w różnym przedziale cenowym, dlatego też poniżej przedstawiam wam ranking smartfonów styczeń 2021. Na które powinniście zwrócić uwagę? Sprawdźmy to!

W naszym zestawieniu znalazło się dziesięć smartfonów w kilku przedziałach cenowych. “Polecane smartfony na styczeń 2021” to ranking, w którym znajdziecie smartfony z niższej półki cenowej spełniające podstawowe wymagania, oraz flagowce, które spełnią oczekiwania nawet tych najbardziej wymagających użytkowników!

Ranking smartfonów styczeń 2021 – modele do 1000 złotych

Motorola Moto G9 Plus

Ekran: 6.81-cala,1080 x 2400 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 730G

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wewnętrzna 128 GB

Aparat: tył: 64+8+2+2 Mpix, przód 16 Mpix

Cena: od 900 zł

Nasze zestawienie pt. „ranking smartfonów styczeń 2021” zaczynamy od Motoroli Moto G9 Plus, która dostępna jest w cenie do 1000 złotych. Model ten może przyciągnąć wielu przede wszystkim czystym systemem Android, który został wyposażony w jedynie kilka pomocnych aplikacji Moto. System bez jakichkolwiek nakładek nie jest wymagający, przez co 4 GB RAM będzie tutaj optymalną wartością. W połączeniu z procesorem Qualcomm Snapdragon 730G użytkownik nie doświadczy żadnych zacięć. Jest to mocny telefon jeśli popatrzymy na półkę cenową.

Jeśli chodzi o pozostałe informacje, to Motorola Moto G9 Plus została wyposażona w poczwórny aparat, którego podstawowa matryca ma rozdzielczość 64 MP. Na pokładzie znajdziemy duży i przejrzysty ekran Full HD+, 128 GB pamięci na dane i przede wszystkim olbrzymią jak na dzisiejsze standardy baterię o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 30W. Producent zastosował tutaj również technologię NFC.

OPPO A91

Ekran: 6.40-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: MediaTek Helio P70

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna 128 GB

Aparat: tył: 48+8+2+2 Mpix, przód 16 Mpix

Cena: od 999 zł

OPPO A91 to smartfon, który może pochwalić się czymś, czego nie mają inne telefony w przedziale cenowym do 1000 złotych. Producent w Oppo A91 wykorzystał wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED, co oznacza, że odwzorowanie kolorów i szczegółowość obrazu stoi tutaj na najwyższym poziomie. Dodatkowo, czytnik linii papilarnych został umieszczony właśnie pod ekranem! Na pokładzie znajdziemy procesor MediaTek Helio P70, który w połączeniu z 8 GB pamięci RAM sprawia, że telefon jest szybki i mocny. Patrząc na specyfikację można pomyśleć, że A91 to smartfon wart o wiele więcej.

W Oppo A91 znajdziemy cztery obiektywy, za pomocą których możemy robić zadowalające zdjęcia, 128 GB pamięci czy złącze jack 3,5 mm, które powoli znika nawet ze smartfonów z niższej półki. Producent wyposażył model w Wi-Fi ac, NFC, czyli mamy możliwość płacenia za zakupy smartfonem. Bateria znajdująca się z Oppo A91 ma pojemność 4025 mAh i obsługuje ładowanie 30W.

Ranking smartfonów styczeń – modele do 1500 złotych

Xiaomi Mi 10T Lite

Ekran: 6,67-cala, 1080 x 2340 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 750G

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna 128 GB

Aparat: tył: 64+8+2+2 Mpix, przód 16 Mpix

Cena: od 1300 zł

Xiaomi Mi 10T Lite to pierwszy i zapewniam was, nie ostatni telefon w zestawieniu „ranking smartfonów styczeń 2021”, który jest przygotowany do obsługi sieci 5G. Model obsługuje wszelkie standardy, które pozwolą mu korzystać z sieci 5G u każdego polskiego operatora. Co możemy oczekiwać od Xiaomi Mi 10T Lite poza 5G? Model został wyposażony w ekran IPS z odświeżaniem 120 Hz o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli (20:9). Wyświetlacz obsługuje technologię HDR10+, a czytnik linii papilarnych umieszczony został właśnie pod panelem.

Oczywiście Xiaomi Mi 10T Lite wyposażone zostało w poczwórny aparat – główny obiektyw oferuje 48 MP, jednostka ultraszerokokątna o kącie widzenia 120 stopni ma 8 MP, sensor odpowiedzialny za głębie 2 MP i tyle samo megapikseli ma obiektyw makro. Smartfon pracuje na procesorze Qualcomm Snapdragon 750G, ma 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci użytkowej. Bateria w tym modelu ma 4820 mAh.

HTC Desire 20 Pro

Ekran: 6,50-cala, 1080 x 2340 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 665

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna 128 GB

Aparat: tył: 48+8+2+2 Mpix, przód 25 Mpix

Cena: od 1200 zł

Kolejnym smartfonem w cenie do 1500 złotych jest HTC Desire 20 Pro. Model ten posiada 6,5-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD+ (2340 x 1080 pikseli). Jest to bardzo solidny smartfon i można to wywnioskować po samej specyfikacji. W HTC Desire 20 Pro umieszczono 6 GB pamięci RAM, procesor Qualcomm Snapdragon 665, a do dyspozycji użytkownika przeznaczono dysk o pojemności 128 GB. Taka specyfikacja w połączeniu z systemem Google Android z prostą i niewymagającą nakładką zapewnia szybkie i sprawne działanie smartfona.

To co jest zdecydowanie największą zaletą smartfona HTC to z pewnością bateria. Model został wyposażony w akumulator o pojemności aż 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie QC 3.0 o mocy do 18W. Na pokładzie znajdziemy także potrójny aparat główny, a przednia kamerka do selfie ma 25 megapikseli. Czytnik linii papilarnych znajduje się z tyłu urządzenia. HTC Desire 20 Pro prezentuje się bardzo ciekawe – jego plecki mają przypominać strukturę karbonu.

Ranking smartfonów styczeń 2021 – modele do 2000 złotych

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Ekran: 6,70-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Samsung Exynos 9810

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna 128 GB

Aparat: tył: 12+12+12 Mpix, przód 32 Mpix

Cena: od 1900 zł

Pierwszy w naszym zestawieniu “Polecane smartfony na styczeń 2021” telefon koreańskiego producenta, czyli Samsung Galaxy Note 10 Lite. Smartfon ten wyszedł w pierwszym kwartale ubiegłego roku, jednak w dalszym ciągu jest smartfonem, którego można polecić. Jak przystało na serię Note model Galaxy Note 10 Lite posiada rysik S Pen, który docenią przede wszystkim osoby, które używają swojego telefonu jako urządzenia biznesowego.

Oczywiście, opisując Samsunga Galaxy Note 10 Lite nie można pominąć dużego i świetnego wyświetlacza SuperAMOLED o przekątnej 6,7-cala. Szczegółowy ekran oferuje nie tylko dużą przestrzeń roboczą, która z pewnością przyda nam się podczas pracy, ale również sprawia, że smartfon jest świetnym centrum rozrywki – oglądanie na nich filmów to czysta przyjemność. Samsung Galaxy Note 10 Lite pracuje pod okiem procesora Qualcomm Snapdragon 665, na pokładzie znajdziemy 6 GB pamięci RAM i dysk 128 GB. Bateria w tym modelu ma pojemność 4500 mAh i obsługuje technologię Fast Charging. Potrójny aparat główny świetnie radzi sobie w każdych warunkach oświetleniowych, a aparat do selfie ma 32 MP.

OnePlus Nord

Ekran: 6,44-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 765G

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna 128 GB

Aparat: tył: 48+8+5+2 Mpix, przód 32+8 Mpix

Cena: od 1900 zł

OnePlus Nord był bardzo oczekiwanym smartfonem i kiedy wszedł na rynek od razu okazał się bardzo dobrym wyborem jeśli szukaliśmy smartfona do 2000 złotych. Model ten przede wszystkim może pochwalić się wyśmienitym ekranem o rozdzielczości 6,44-cala i dopracowanym oprogramowaniem. Producent wykorzystał tutaj wyświetlacz o odświeżaniu 90 Hz, który przypadnie do gustu graczom. Dodatkowo technologia szybkiego ładowania pozwala naładować baterię o pojemności 4115 mAh w 60 minut! Jest to świetny wynik!

Jeśli chodzi o specyfikację smartfona, to OnePlus Nord pracuje na procesorze Qualcomm Snapdragon 765G, który w połączeniu z 8GB pamięci RAM sprawia, że smartfon bez problemu radzi sobie z dużym nakładem zadań i jest smartfonem, z którego będą zadowoleni gracze. Model posiada potrójny aparat fotograficzny, jednak decydując się na OnePlus Nord patrzymy głównie na jego możliwości jeśli chodzi o wydajność, a nie zdolności fotograficzne.

Ranking smartfonów styczeń 2021 – modele do 3000 złotych

OnePlus 7T Pro

Ekran: 6,67-cala, 1440 x 3120 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 855+

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna 256 GB

Aparat: tył: 48+8+16 Mpix, przód 16 Mpix

Cena: od 2800 zł

Kolejny smartfon od OnePlus, tym razem mowa o flagowym modelu 7T Pro. Smartfon ten jest nie tylko bardzo wydajny i mocny, ale w dalszym ciągu jest jednym z najładniejszych telefonów na rynku! OnePlus 7T Pro posiada praktycznie bezramkowy i zakrzywiony ekran, a przednia kamerka chowana jest w górnej krawędzi smartfona! Jeśli mowa o wyświetlacz to można się nad nim rozprawiać, ponieważ model wykorzystuje matrycę Fluid AMOLED o rozdzielczości QHD+ z odświeżaniem 90 Hz.

Co do specyfikacji – OnePlus 7T Pro to smartfon wydajny, któremu zdecydowanie nie brakuje mocy. Proponowany przeze mnie model pracuje na procesorze Qualcomm Snapdragon 855+ i posiada 8GB pamięci RAM. Nakładka OxygenOS, która znajduje się na Androidzie jest jedną z najlepszych dostępnych na rynku, dlatego też takie połączenie podzespołów sprawi, że będziemy cieszyć się z płynność OnePlus 7T Pro kilka lat po zakupie. W kwestii aparatów również nie ma się do czego przyczepić. 7T Pro to po prostu smartfon kompletny!

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Ekran: 6,67-cala, 1080 x 2400 px

Procesor: Qualcomm Snapdragon 865

Pamięć RAM: 6 GB

Pamięć wewnętrzna 128 GB

Aparat: tył: 12+12+8 Mpix, przód 32 Mpix

Cena: od 2900 zł

Mówiąc o wzorowym flagowcu możemy wskazać Samsung Galaxy S20 FE 5G. Model te nie tylko prezentuje się świetnie, oferując praktycznie bezramkowy ekran, ale posiada również wszystkie udogodnienia i technologie, które oczekujemy od smartfona z tej półki. Wybierając Galaxy S20 FE 5G powinniśmy celować w model pracujący na procesorze Qualcomm Snapdragon 865. Dlaczego? Modele, które wyposażone zostały w Exynosa 990 mają tendencję do przegrzewania się, co nie jest komfortowe podczas korzystania z telefonu.

Samsung Galaxy S20 FE 5G dostępny jest w różnych wariantach kolorystycznych, dlatego też każdy znajdzie coś dla siebie. Smartfon oferuje ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz. To zdecydowanie wpływa na komfort przeglądania internetu, mediów i grania. Na pokładzie mamy pojemną baterię z szybkim ładowaniem (również bezprzewodowym) i świetne aparaty, które wykonują zdjęcia w bardzo wysokiej jakości niezależnie od warunków oświetleniowych!

Ranking smartfonów styczeń 2021 – modele wycenione powyżej 3000 złotych

iPhone 12

Ekran: 6,10-cala, 1170 x 2532 px

Procesor: Apple A14 Bionic

Pamięć RAM: 4 GB

Pamięć wewnętrzna 128 GB

Aparat: tył: 12+12 Mpix, przód 12 Mpix

Cena: od 4300 zł

W zestawieniu “ranking smartfonów styczeń 2021” nie mogło zabraknąć iPhone, i tym razem trafiło na tegorocznego flagowca. iPhone 12 to urządzenie, które swoim kształtem częściowo powróciło do uwielbianego przez wszystkich modelu iPhone 5. Kanciaste krawędzie sprawiają, że telefon po prostu prezentuje się bardzo dobrze, a producent przygotował kilka wariantów kolorystycznych. Świetny wyświetlacz Super Retina XDR o przekątnej 6,1-cala został pokryty warstwą Ceramic Shield, która jest cztery razy bardziej odporna na upadki, niż szkło montowane w smartfonach konkurencji.

Smartfon Apple obsługuje sieć 5G, więc przygotowany jest do obsługi sieci przyszłości. O płynność i niezawodność urządzenia dba wydajny procesor A14 Bionic, który pozwala m.in. na kręcenie filmów w Dolby Vision. Podwójny układ kamery głównej rejestruje świetne zdjęcia niezależnie od tego czy fotografujemy coś po zmroku czy w piękny słoneczny dzień. Oczywiście wideo kręcone jest w rozdzielczości 4K.

Huawei P40 Pro+

Ekran: 6,58-cala, 1200 x 2640 px

Procesor: HiSilicon Kirin 990 5G

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wewnętrzna 512 GB

Aparat: tył: 50+40+8+8 Mpix, przód 32 Mpix

Cena: od 5200 zł

Zdecydowanie najdroższym smartfonem w naszym zestawieniu “Polecane smartfony na styczeń 2021” jest Huawei P40 Pro+. Model ten nie tylko prezentuje się obłędnie, ale również może pochwalić się dużą mocą wydajnościową. Oczywiście jak przystało na urządzenie przyszłościowe P40 Pro+ obsługuje sieć 5G. Na pokładzie znajdziemy wydajny procesor HiSilicon Kirin 990 5G, który nie tylko sprawia, że telefon jest piekielnie szybki, ale również bardzo oszczędny.

Bezramkowy wodospadowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 6,58-cala sprawia, że telefon prezentuje się niesamowicie. Największą jednak zaletą Huawei P40 Pro+ są jego możliwości fotograficzne! Model posiada pięć aparatów – główny 50 MP Ultra Vision, aparat Cine 40 MP, SuperZoom 8 MP, teleobiektyw 8 Mpix oraz aparat do pomiaru głębi ostrości. Profesjonalne ujęcia niezależnie od warunków oświetleniowych.

Jedynym mankamentem Huawei P40 Pro+ jest brak usług Google, dlatego też jest to wybór odpowiedni tylko dla nielicznych.