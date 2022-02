Samsung Galaxy S22 będzie z wykonany recyklowanych surowców

Coraz więcej firm decyduje się na ekologiczne zastosowania w swoich produktach. Tak samo jest w przypadku południowokoreańskiego giganta. Według najnowszych przecieków, do produkcji Samsung Galaxy S22 producent wykorzysta plastik z sieci rybackich wyłowionych z wód.

Samsung Galaxy S22 wyprodukowany z materiałów z recyklingu

Zanieczyszczenie naszej planety jest niezwykle duże, a wszystkiemu jesteśmy winni my – ludzie. Największe zanieczyszczenie występuje na morzach i oceanach. Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa informuje, że co roku do mórz i oceanów rocznie trafia ponad 640 tys. ton sieci rybackich. Samsung określa je jako “sieci widma”, które zagrażają życiu morskiemu i rafom koralowym. Dlatego też południowokoreański producent postanowił zadziałać w tej sprawie.

Recykling to jedno z rozwiązań, dlatego też Samsung zdecydował się na wykorzystanie plastiku z sieci rybackich wyłowionych z wód do stworzenia poszczególnych elementów w najnowszym smartfonie Samsung Galaxy S22. Firma oznajmiła, że z tego rozwiązania będą korzystać wszystkie urządzenia w ich ofercie, a pierwsze z nich pojawią się już 9 lutego podczas Galaxy Unpacked.

Najnowszy flagowiec Samsunga będzie posiadał elementy konstrukcji wykonane z sieci rybackich wyłowionych z oceanów.

To tylko początek. Producent ma większe plany!

Producent co prawda nie zdradza żadnych szczegółów i nie wiemy, w jakich elementach konstrukcji smartfona Samsung Galaxy S22 znajdziemy plastik z sieci rybackich, ale jest to zdecydowanie krok w dobrą stronę. We wpisie na blogu producenta możemy przeczytać, że sieci rybackie w alarmującym tempie zakłócają równowagę w środowisku, więc ich zebranie i ponowne wykorzystanie jest pierwszym krokiem do lepszego jutra.

Przeczytaj także: Samsung Galaxy S22 – wszystko co wiemy

Premiera nowych urządzeń z serii Galaxy odbędzie się 9 lutego podczas konferencji Galaxy Unpacked. Samsung Galaxy S22 z pewnością będzie główną gwiazdą wydarzenia. Na konferencji zobaczymy także nowe tablety z serii Galaxy Tab. Sugeruje się, że gigant zaprezentuje także nowe głośniki Galaxy Home Mini 2.

Źródło: The Verge