Samsung Galaxy S22 – wszystko co wiemy

Premiera serii Galaxy S22 jest tuż za rogiem. W międzyczasie pojawia się coraz więcej informacji na temat nadchodzących urządzeń. Oto podsumowanie wszystkiego, co wiemy do tej pory.

Wygląd i ekran

Najnowsze flagowce południowokoreańskiego giganta technologicznego, seria Galaxy S22, najwyraźniej nie zawierają ogromnych przeprojektowań w stosunku do swoich poprzedników. Nie jest to zła wiadomość, przynajmniej możemy liczyć na bardzo dobrą jakość wykonania. Warto zauważyć, że wariant Galaxy S22 Ultra będzie w tym roku nieco bardziej wyróżniał się na tle „braci”. Ma rogi obudowy podobne do klasycznej serii Note, wraz z obsługą rysika S Pen, który będzie mieścił się w korpusie smartfona. Model ten nie będzie już także posiadał dużej wyspy aparatów, a raczej obiektywy, które będą wystawały bezpośrednio z tylnego panelu. Można powiedzieć, że będzie to taki następca lubianej serii Note.

Podstawowy Galaxy S22 będzie wyposażony w 6,1-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli (FHD+). Modele z dopiskiem Plus oraz Ultra mają posiadać wyświetlacz o przekątnej odpowiednio 6,6 oraz 6,8 cala. Te panele to również wyświetlacze AMOLED 2X, choć wariant Ultra ma oferować wyższą rozdzielczość 1440 x 3200 pikseli (QHD+). Podobnie jak w przypadku modeli poprzedniej generacji, nowe urządzenia miałyby wspierać zmienną częstotliwość odświeżania 120Hz.

Zaplecze fotograficzne

Galaxy S22 i S22+ wyposażone są w potrójny moduł aparatu z tyłu. Składa się on z 50MP głównego obiektywu, sparowanego z 12MP ultra szerokokątnym oraz 10MP teleobiektywem. Ten trzeci oferuje co najmniej 3-krotny zoom optyczny. Przód obu smartfonów to 10MP aparat selfie umieszczony w wcięciu w postaci dobrze znanej „dziurki”.

Galaxy S22 Ultra będzie zawierać główne „oczko” 108MP Super Clear z obsługą OIS. Co więcej, na pokładzie znalazł się również 10MP teleobiektyw z potrójnym przybliżeniem optycznym oraz kolejny 10MP teleobiektyw z 10-krotnym zoomem cyfrowym. Na koniec został sensor 12MP z ultra szerokim kątem. Kamerka do selfie to moduł 40MP, która także znajduje się w otworze w ekranie.

SoC, bateria oraz pamięć.

Za wydajność odpowiadać będzie Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 oraz Exynos 2200. Dostępność między tymi dwoma wariantami chipów zależy od rynku, ten drugi prawdopodobnie trafi do Europy. Jeśli chodzi o pamięć, może zaczynać się od 8GB RAM, dochodząc do aż 12GB LPDDR5 RAM. Użytkownik na dane dostanie 128 oraz 256GB pamięci wbudowanej (ROM) w przypadku modelu podstawowego i Plus oraz dodatkowo 512GB mówiąc o Ultra.

Pod maską Galaxy S22 Ultra znalazło się spore ogniwo o pojemności 5000mAh, zaś wewnątrz pozostałych modeli znaleźć można baterie 3700mAh (podstawowy) i 4500mAh (Plus). To nie koniec różnic, podstawowy model będzie wspierać szybkie ładowanie „tylko” 25W, natomiast droższe modele – 45W. Wszystkie urządzenia z nadchodzącej rodziny mają mieć moduł odpowiedzialny za bezprzewodowe ładowanie. Mają także pracować pod kontrolą Androida 12 wraz z nakładką OneUI 4.

Premiera oraz cena

Według plotek, cena serii Galaxy S22 będzie zaczynać się od 899 dolarów (czyli ok. 4200zł wraz z podatkami) za wariant podstawowy. Za dopisek Plus przyjdzie nam zapłacić 1099 dolarów (ok. 5100zł), a za najdroższy z modeli – 1299 dolarów (ok. 6100zł). Samsung ma być gotowy do odsłonięcia tych nowych smartfonów podczas Galaxy Unpacked w przyszłym miesiącu. Data ogłoszenia to 9 lutego 2022 roku, a szczegóły dotyczące dostępności zostaną ujawnione podczas tego samego wydarzenia. Według niektórych doniesień, premiera ma się przesunąć o 3 miesiące z powodu opóźnień, jednak nie wiadomo na ile te informacje są prawdziwe. Nie pozostaje nam nic innego jak czekać na oficjalne doniesienia.

