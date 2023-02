Kolaboracji pomiędzy producentami smartfonów a samochodów marki. Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition to urządzenie wzorowane na klasycznym M3 E30. Jeśli jesteś fanem bawarskiej marki, to musisz go mieć.

Już samo pudełko jest piękne i cudowne

Co jakiś czas na rynku pojawiają się specjalne edycje smartfonów, które są pełne smaczków i przede wszystkim wyróżniają się na tle zwykłych i szarych modeli w wersjach podstawowych. Tak samo jest w tym przypadku, a najnowszy Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition przeznaczony jest do fanów bawarskiej marki.

Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition. Jeśli go nie kupisz, nie jesteś fanem marki! A nie kupisz.

Samsung oraz bawarski producent samochodów postanowili połączyć siły i tym sposobem powstała specjalna edycja najnowszego Samsunga Galaxy S23 Ultra. Telefon jest piękny, a cały zestaw po prostu krzyczy “B. M. W”. Wystarczy tylko popatrzeć na to pudełko! Cudo!

Śmiało można przyznać, że jest to współpraca z kategorii tych “grubych”. Pudełko, w którym znajduje się smartfon, jest atrapą BMW M3 E30, absolutnego klasyka bawarskiej marki! Już samo pudełko sprawia, że każdy miłośnik aut tego producenta powinien mocno zastanowić się nad zakupem! A to tylko początek!

Już samo pudełko zestawu zachwyca i jest nawiązaniem do kultowego M3 E30!

Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition jest pełen smaczków i nawiązań do historii marki i aut z literką “M”

W środku z Samsung Galaxy S23 Ultra BMW M Edition znajdziemy 6 emblematów niemieckiej marki. Każdy z nich z innej ery! W zestawie jest także mini kompresor, analogowy zegarek, uchwyt na okulary montowany do nawiewu, plakat, fotoksiażkę, która opowiada historię samochodów z emblematem “M” oraz naklejkę z napisem “WE ARE M”. Oczywiście wisienką na torcie jest sam smartfon.

W zestawie oprócz telefonu znajdziemy kilka dodatków podkreślających historię pakietu M w samochodach bawarskiej marki.

Samsung Galaxy S23 Ultra znajdujący się w zestawie to wersja z 12 GB RAM i 512 GB pamięci na dane. Obudowa smartfona również się różni do zwykłej wersji, ponieważ na jego tyle znajdziemy nawiązanie do “nerek” z G80. Software zyskał animację powitalną nawiązująca do marki.

Jeśli jesteś fanem samochodów bawarskiej marki, to musisz mieć ten smartfon. Jednak są dwa problemy – pierwszy jest taki, że powstało jedynie 1000 sztuk, a jeśli standardowa wersja smartfona S23 Ultra 12/512 GB kosztuje 7499 zł, to ten będzie kosztował o wiele więcej. Drugi jest taki, że mogą kupić go jedynie osoby mieszkające w Korei Południowej.

Źródło: Moto1