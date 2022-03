Skąd się biorą meszki owocówki? Jak się ich pozbyć?

Wiosna jest już z nami pełną parą. Wraz z nią – nasze absolutnie ukochane zwierzątka domowe – meszki owocówki. Skąd w zasadzie się biorą? Jak się ich pozbyć?

Te przeklęte meszki – znowu latają

Trzymając przynajmniej część z żywności na zewnątrz, jak na przykład owoce, ciężko wiosną i latem odpędzić się od meszek. Skąd w zasadzie biorą się w naszych domach?

Gdy wiosną i latem na zewnątrz robi się coraz cieplej, wszyscy zaczynamy otwierać okna i wietrzyć nasze domy i mieszkania. Wtedy też, dostają się do naszego domu dorosłe już muszki owocówki. Meszki te szukają wilgotnego i stałego podłoża – stąd widzimy je najczęściej na owocach, śmieciach czy w odpływie. Praktycznie od razu, gdy tylko znajdzie odpowiednie podłoże, zaczyna składać jaja.

Meszki składają ich nawet do 2000 na raz. Nie mija nawet 30 godzin, gdy larwy meszek wykluwają się z jaj i żywi się podłożem, na jakim zostały złożone jaja. Nie musimy się jednak martwić zjedzeniem ich, jedynie dbajmy o mycie owoców i warzyw i unikanie ich przedojrzałych części. Meszki dorastają już w dwa dni i właśnie to one zazwyczaj tworzą „roje” widocznego nad naszą miską z owocami. Lubują się w bananach, arbuzach czy jabłkach, ale również na warzywach jak pomidory czy ziemniaki.

Jak się pozbyć meszek?

Przy dość mikrych rozmiarów meszkach moskitiery mogą nie podziałać, w końcu larwy mogą być na warzywach czy owocach jeszcze zanim przyniesiemy je do domu. Do najczęściej polecanych metod należy zdecydowanie metoda ze szklanką/słoiczkiem. Do środka możemy nalać odrobinę octu jabłkowego lub wsadzić przejrzałego banana. Następnie „wieczko” stworzyć np z papieru, tworząc tubę, kierującą meszki prosto w pułapkę.

Nie powinny się one wydostać, a słodki zapach zwabi większość do środka. Złapane owady możemy zabić lub wypuścić na zewnątrz, zależnie od naszych preferencji.

Dodatkowo, pamiętać trzeba o regularnym czyszczeniu śmietnika czy odpływu z resztek oraz wyrzucaniu przejrzałych i nadgniłych owoców i warzyw. To może pomóc zapobiec nam inwazji tych przeklętych owadów.

Dbajmy, by much pozbywać się na bieżąco, dlatego, że wbrew powszechnemu mitowi, meszki owocówki mogą żyć nawet do dwóch miesięcy i znacznie utrudniać nam życie. Mogą również przenosić bakterie, takie jak Salmonella czy E. coli.