Skład Polaków na mecz z Albanią ujawniony!

Reprezentacja Polski rozegra dziś najważniejszy mecz w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Pojedynek z Albanią będzie kluczowy w stosunku do awansu. O ile grupę zwyciężą Anglicy, to pozostaje kwestia baraży. Jeśli chcemy w nich zagrać, konieczne jest zwycięstwo w Tiranie. Oto skład Polaków na mecz z Albanią.

Mecz, który trzeba wygrać!

Październikowy pojedynek z Albanią jest najważniejszym spotkaniem w eliminacjach do Mistrzostw Świata odbywających się w Katarze pod koniec 2022 roku. Obecna sytuacja w tabeli nie jest dla Polaków dobra, ponieważ nasza reprezentacja plasuje się na trzecim miejscu z dorobkiem 14. punktów. Oczko wyżej znajdują się właśnie Albańczycy, a niekwestionowanym liderem grupy I jest Anglia. Na czwarty miejscu znajdują się Węgrzy, którzy tracą do naszego zespołu cztery punkty.

Przeczytaj także: Polska – Albania. Gdzie oglądnąć najważniejszy mecz eliminacji?

Wynik z pierwszego spotkania przeciwko Albanii, które zostało rozegrane na Stadionie Narodowym, może napawać optymizmem. Niemniej jednak Ci którzy pamiętają grę reprezentacji Polski, mogą potwierdzić, że wynik 4-1 nie oddaje tego, jak wyglądała gra Polaków. Trzeba jednak przyznać, że skład Polaków na mecz z Albanią rozgrywany we wrześniu nie był optymalny, ponieważ Paulo Sousa nie mógł skorzystać z wielu kluczowych zawodników. Dziś będzie zdecydowanie inaczej, ponieważ do składu wracają m.in. Piotr Zieliński czy Mateusz Klich, a do dyspozycji trenera jest także Krzysztof Piątek. Jeśli chcemy zachować szanse na walkę o awans w barażach, reprezentacja Polski musi pokonać Albanię. Remis mocno komplikuje naszą sytuację, a porażka wiąże się z niemożliwym scenariuszem awansu.

Skład Polaków na mecz z Albanią

O 20:45 w stolicy Albanii Polacy zmierzą się z gospodarzami. Paulo Sousa nie raz zaskoczył swoimi decyzjami, jednak wydaje się, że dzisiejszy skład jest najbardziej optymalną mieszanką. Miejmy nadzieję, że tych jedenastu podstawowych zawodników pozwoli nam cieszyć się ze zwycięstwa. Oto skład Polaków na mecz z Albanią.

Źródło: Twitter Łączy Nas Piłka/PZPN