Polska – Albania. Gdzie oglądnąć najważniejszy mecz eliminacji?

Już dziś reprezentacja Polski rozegra swój najważniejszy mecz w eliminacjach do Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Obecnie drużyna prowadzona przez Paulo Sousę znajduje się na trzecim miejscu w grupie. Oczko więcej ma Albania, a liderem grupy I jest Anglia. Polacy muszą więc wygrać to spotkanie, jeśli chcą liczyć się w walce o awans do finałów turnieju. Gdzie oglądać mecz Polska – Albania?

Wysokie zwycięstwo z San Marino

Polacy miesiąc temu rozegrali serię trzech spotkań, które zakończyły się siedmiopunktowym dorobkiem punktowym. Pierwsze spotkanie z Albanią zakończyło się wynikiem 4-1, a podczas meczu z San Marino Polacy strzelili aż siedem bramek. Niestety, reprezentacja tego niewielkiego kraju zdołała strzelić nam jedną bramkę, co jest dość sporą skazą na całym wyniku. Ostatnim spotkaniem podczas wrześniowego zgrupowania był pojedynek z Anglią. Polacy zagrali niesamowity mecz, jednak chwila nieuwagi poskutkowała golem Harry’ego Kane. Na całe szczęście w 92. gola do Polski strzelił Damian Szymański.

Październikowe zgrupowanie rozpoczęło się drugim spotkaniem z San Marino. Sam pojedynek przyćmiony był ważnym wydarzeniem na boisku. Swoje ostatnie spotkanie w kadrze rozegrał Łukasz Fabiański. Osobiście czuje, że bramkarz West Ham United zawsze był niedoceniany w reprezentacji. Powinien być niekwestionowanym numerem jeden, jednak przegrywał walkę z Wojciechem Szczęsnym. Pojedynek z San Marino skończył się wynikiem 5-0 i pięknym pożegnaniem bramkarze. Teraz przyszła pora na najważniejsze spotkanie tych eliminacji. Polska – Albania już dziś!

Polska – Albania. Gdzie oglądać mecz?

Pierwszy pojedynek Polska – Albania w tegorocznych eliminacjach do Mistrzostw Świata 2022 w Katarze zakończył się wysokim zwycięstwem Polaków. Wynik jednak nie oddaje tego, jak wyglądała gra naszej reprezentacji. To Albańczycy co chwila napierali na naszą bramkę i wydawało się, że oni kontrolują przebieg gry. Świetna postawa liderów naszej reprezentacji sprawiła, że mecz ten skończył się wynikiem 4-1. Dziś taki scenariusz może się nie powtórzyć, zwłaszcza że gramy na wyjeździe.

Mecz Polska – Albania rozpocznie się o godzinie 20:45 na Arena Kombëtare w Tiranie. Polacy będą musieli zagrać na maksimum swoich możliwości i tak na pewno się stanie. Plusem jest to, że w przeciwieństwie do poprzedniego spotkania Paulo Sousa będzie mógł skorzystać z takich zawodników, jak Piotr Zieliński czy Mateusz Klich. Mecz będzie można obejrzeć na kanale TVP1, TVP Sport, aplikacji TVP Sport i na stronie sport.tvp.pl.