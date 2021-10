Ciekawostki o NBA, o których nie mialeś pojęcia

W tym roku NBA obchodzi 75-lecie swojego istnienia. Na przestrzeni dekad przez hale wszystkich klubów najlepszej ligi świata przewijało się tysiące graczy. W związku z tym fani koszykówki zza oceanu mieli styczność z barwnymi postaciami, które kryją wiele ciekawych historii. Oto ciekawostki na temat ligi NBA, o których prawdopodobnie nie miałeś bladego pojęcia.

Numer 69 jest nieoficjalnie zbanowany z ligi NBA

Od początku powstania ligi NBA w 1946 roku, według nieoficjalnych danych, na jej parkietach zagrało ponad 4500 graczy z całego świata. Mogłoby się więc wydawać, że każdy z numerów od „00” do „99” noszony był chociaż raz. Okazuje się, że nie, ponieważ żaden gracz w historii National Basketball Association nigdy nie nosił koszulki z numerem „69”. Co prawda, liga nigdy nie wydała żadnego oświadczenia, w którym potwierdziłaby, że numer ten jest zbanowany, jednak ruchy na przestrzeni lat to potwierdzają. Powód jest prosty. Numer 69 odpowiada pozycji seksualnej, dlatego też liga nie chce go dać żadnemu zawodnikowi. Oczywiście, że zawodnikiem, który chciał go przywdziać, był Dennis Rodman w momencie dołączenia do Dallas Mavericks, jednak liga się nie zgodziła. „Robak” dostał numer 70.

Rodman nie dostał zgody na grę z numerem 69. Źródło: Facebook Basketball Forever.

Vince Carter grał z 40% wszystkich graczy w historii ligi

Half Man Half Amazing, czyli Vince Carter to jeden z najważniejszych graczy w historii ligi NBA. Zawodnik ten uznawany jest za najlepszego dunkera, jaki kiedykolwiek skakał po halach ligi. Można też powiedzieć, że był on zawodnikiem długowiecznym, ponieważ grał w najlepszej lidze świata koszykówki przez aż 22 sezony! Wybrany w drafcie w 1998 roku przez Toronto Raptors zakończył karierę w 2020 roku, reprezentując barwy Atlanta Hawks. W przeciągu swojej kariery grał z lub przeciwko 1,672 zawodnikom, co daje prawie 40% wszystkich zawodników w historii ligi! Fakt, że grał przeciwko Dellowi Curry’emu i jego synom – Stephowi i Sethowi Curry’emu o czymś świadczy!

Pomimo 22. sezonów w NBA Vince Carter nie wygrał mistrzostwa.

Nikola Jokić jedynym takim MVP w historii NBA

Nagroda MVP, czyli najbardziej wartościowego zawodnika w lidze przyznawana jest od 1956 roku. Pierwszym zawodnikiem, który otrzymał statuetkę MVP ligi NBA, był Bob Pettit, zawodnik St. Louis Hawks. Najwięcej tego typu nagród otrzymał Kareem Abdul-Jabbar, który na swoim koncie zapisał sześć tytułów MVP. W poprzednim sezonie tytuł najbardziej wartościowego zawodnika w lidze zyskał Nikola Jokić. Serb jest trzecim europejczykiem, któremu udało się wygrać tę statuetkę (Giannis Antetokounmpo w 2019 i 2020 oraz Dirk Nowitzki w 2007) oraz piątym zawodnikiem spoza USA (Steve Nash w 2006 i 2007 oraz Hakeem Olajuwon w 1994 roku). Jokić jest jednak najniżej wybranym zawodnikiem w drafcie, któremu udało zdobyć się ten tytuł. W 2014 roku Denver Nuggets wybrali go z 41. pickiem w drugiej rundzie draftu.

