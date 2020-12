W naszym kraju bez wątpienia najpopularniejszym sportem jest piłka nożna i to najważniejsze rozgrywki przynoszą wiele emocji i ekscytują kibiców w całej Polsce. Na przestrzeni lat z naszej Ekstraklasy wyszło wielu utalentowanych zawodników, którzy zrobili większą lub mniejszą karierę za granicą. Patrząc na historię polskiej ligi, można by zadać sobie jedno pytanie – jakie są największe transfery Polaków z Ekstraklasy?

Największe transfery Polaków z Ekstraklasy – kto uplasował się na szczycie?

Jeśli zastanawialiście się nad tym, który z polskich zawodników był najdroższym piłkarzem w historii Ekstraklasy, to odpowiedź na to pytanie znajdziecie w naszym zestawieniu. Poniżej przedstawiłem dziesięciu zawodników, na których kluby Ekstraklasy zarobiły naprawdę spore pieniądze. Można powiedzieć, że „Największe transfery Polaków z Ekstraklasy” zdominowali zawodnicy dwóch największych klubów piłkarskich w Polsce, czyli Lecha Poznań i Legii Warszawy, jednak znalazły się też inne kluby, które z dużym zyskiem sprzedały swoich zawodników.

10. Krzysztof Piątek – 4,5 mln euro (z Cracovia do Genoa CFC)

Nasze zestawienie ” Największe transfery Polaków z Ekstraklasy” otwiera „El Pistolero”, czyli Krzysztof Piątek. Polak do Włoch przeniósł się latem, przed rozpoczęciem sezonu 2018/19. Młody polski napastnik odszedł po nieudanej kampanii pod tytułem „Mundial 2018”, gdzie to ówczesny selekcjoner Adam Nawałka nie wybrał go do ostatecznego składu, który miał powalczyć na Mistrzostwach Świata w Rosji. Krzysztof Piątek miał walczyć o skład Genoi i każdy myślał, że swoją karierę we włoskim klubie zacznie z ławki. Podczas sparingów przed sezonem Polak pokazał się z bardzo dobrej strony strzelając gola za golem i ostatecznie stał się pierwszym napastnikiem klubu Genoa CFC. Piątek idealnie „wstrzelił się” w sezon Serie A, a świadczy o tym fakt, że trafiał do bramki w każdym z sześciu pierwszych meczów.

Krzysztof Piątek

9. Robert Lewandowski – 4,75 mln euro (z Lech Poznań do Borussia Dortmund) – Największe transfery Polaków z Ekstraklasy

Wbrew pozorom Robert Lewandowski nie jest najdroższym piłkarzem, który został wytransferowany z klubu z Ekstraklasy za granicę. Ba, nie jest on nawet najdroższym polskim piłkarzem! Dla niektórych może być to szok, ale największym transferem najlepszego polskiego piłkarza w historii był ten z Poznania do Dortmundu, bowiem Lewandowski do Monachium przeniósł się na zasadzie wolnego transferu. Lewy mógł jednak obrać zupełnie inny kierunek, ponieważ po usługi napastnika na początku jego wielkiej kariery zgłaszał się m.in. Szachtar Donieck czy Genoa CFC. Lewandowski wybrał jednak zachód i wszyscy wiemy jak potoczyła się historia. Przed kilkoma dniami Robert Lewandowski został uznany najlepszym piłkarzem świata przez UEFA.

Największe transfery Polaków z Ekstraklasy – Robert Lewandowski

8. Bartosz Kapustka – 5 mln euro (z Cracovia do Leicester City)

Wielki polski talent, kolejna nadzieja polskiej piłki nożnej – tak określano Bartosza Kapustkę. Młody pomocnik zachwycał umiejętnościami i kładł na łopatki całą Ekstraklasę. Potencjał w młodym zawodniku Cracovii dostrzegł Adam Nawałka i regularnie powoływał zawodnika na zgrupowania reprezentacji Polski. Bartosz Kapustka wystąpił w pierwszym meczu na Euro 2016 we Francji i zagrał fenomenalnym mecz. Po świetnym turnieju po zawodnika „Pasów” zgłosił się ówczesny mistrz Anglii – Leicester City. „Lisy” za Kapustkę zapłaciły 5 milionów euro, jednak ten nigdy nie przedostał się do pierwszego składu drużyny. Od tamtego czasu jego kariera mocno zwolniła. Tułał się od klubu do klubu, a obecnie gra w Legii Warszawa. Można gdybać, że gdyby nie kontuzje dziś mielibyśmy gracza na wysokim europejskim poziomie, jednak sport bywa okrutny, a szczególnie kontuzje.

Największe transfery Polaków z Ekstraklasy – Bartosz Kapustka

7. Bartosz Białek – 5 mln euro (z Zagłębie Lubin do VfL Wolfsburg) – Największe transfery Polaków z Ekstraklasy

Bartosz Białek to młody zawodnik, który wyruszył do Niemiec na podbój Wolfsburga. Młody napastnik zachwycił na tyle włodarzy niemieckich klubów, że jeszcze przed rozpoczęciem sezonu 20/21 trafił na Volkswagen-Arena. Zagłębie Lubin za 19-latka dostało rekordowe 5 milionów euro. Co prawda Białek nie jest pierwszym wyborem Olivera Glasnera, jednak zyskuje sobie jego zaufanie. Napastnik wystąpił sześciu meczach Bundesligi strzelając jednego gola, rozegrał też spotkania w Pucharze Niemiec oraz kwalifikacjach do Ligi Europy. Następne miesiące będą ważne dla młodego napastnika, ponieważ będzie on walczył o wyjazd na zbliżające się Mistrzostwa Europy.

Największe transfery Polaków z Ekstraklasy – Bartosz Białek

6. Adrian Mierzejewski – 5,25 mln euro (z Polonia Warszawa do Trabzonspor)

Adrian Mierzejewski przez długie lata królował w zestawieniu „Największe transfery Polaków z Ekstraklasy”! Zawodnik z warszawskiej Polonii trafił do tureckiego Trabzonsporu. Ta niebotyczna w realiach polskiej piłki cena jak na tamte lata sprawiła, że Polak w Turcji witany był niczym król. Mierzejewski w Trabzonsporze grał przez trzy lata. Obecnie Adrian Mierzejewski „rządzi i dzieli” w chińskiej Super Lidze. Pomocnik gra na takim poziomie, że zewsząd słychać głosy, które sugerują ponowne sprawdzenie zawodnika w Reprezentacji Polski. Czy Jerzy Brzęczek ulegnie presji społeczeństwa? Mierzejewski oczywiście wyraził chęć założenia koszulki z orzełkiem na pierwsi kolejny raz.

Największe transfery Polaków z Ekstraklasy – Adrian Mierzejewski

5. Sebastian Szymański – 5,5 mln euro (z Legia Warszawa do Dynamo Moskwa) – Największe transfery Polaków z Ekstraklasy

Sebastian Szymański odchodząc do moskiewskiego Dynama wzbudził wiele wątpliwości wśród ekspertów, którzy uważali, że to nie jest odpowiedni kierunek na rozwinięcie swoich skrzydeł. Zawodnik jednak uważał zupełnie inaczej, i jak mówił cieszył się ze swojego wyboru. Nie ma się co oszukiwać, liga rosyjska jest zdecydowanie lepsza niż polska Ekstraklasa, a Szymański od początku swojej przygody z Dynamem Moskwa stał się jego podstawowym piłkarzem. W obecnym sezonie zagrał on w 18 z 19 spotkań i większość z nich zagrał w pełnym wymiarze czasowym. Na koncie zawodnika znajduje się jedna bramka oraz 5 asyst.

Największe transfery Polaków z Ekstraklasy – Sebastian Szymański

4. Michał Karbownik – 5,5 mln euro (z Legia Warszawa do Brighton & Hove Albion)

Młody zawodnik do stołecznego klubu trafił w 2015 roku, a na debiut w pierwszej drużynie Legii Warszawa musiał czekać do sierpnia 2019 roku. Wystarczył rok dobrych występów, aby zainteresować swoim potencjałem i talentem zagraniczne kluby. Ba, Karbownik znalazł się na liście pięćdziesięciu potencjalnych gwiazd stworzonej przez UEFA. Swoją grą Michał Karbownik nie tylko zwrócił na siebie uwagę selekcjonera Jerzego Brzęczka, ale również klubu angielskiej Premier League Brighton & Hove Albion, do którego trafił za 5,5 miliona euro. Co prawda od razu został wypożyczony z powrotem do Legii, jednak od następnego sezonu będzie już biegał po boisku w trykocie angielskiego klubu.

Największe transfery Polaków z Ekstraklasy – Michał Karobownik

3. Jan Bednarek – 6 mln euro (z Lech Poznań do Southampton) – Największe transfery Polaków z Ekstraklasy

Bednarek z Poznania do Southampton trafił w lecie 2017 roku. Z początku polski środkowy obrońca nie miał najłatwiej, ponieważ musiał konkurować m.in. z obecnie najlepszym stoperem świata Virgilem Van Dijkiem. „Święci” jednak wierzyli w Jana Bednarka od początku i nigdy nie wątpili w ten transfer. Jan Bednarek zadebiutował w meczu z niebyle kim, bo z Chelsea. Pomimo tego, że Southampton przegrał to spotkanie 2:3, to Bednarek nie tylko wpisał się na listę strzelców, ale był jednym z najlepszych zawodników na boisku. Od tamtego czasu linia obronna Southampton F.C. nie istnieje bez polskiego obrońcy i jest on podstawowym zawodnikiem formacji Ralpha Hasenhüttla.

Największe transfery Polaków z Ekstraklasy – Jan Bednarek

2. Radosław Majecki – 7 mln euro (z Legia Warszawa do AS Monaco)

Radosław Majecki z Legii do AS Monaco odchodził jako wielki talent, który może okazać się bramkarzem na światowym poziomie. To wszystko jest do osiągnięcia, ponieważ Majecki ma tylko 21 lat! Młody polski bramkarz jak do tej pory wystąpił jedynie w jednym meczu francuskiej Ligue 1 i rozegrał oczywiście 90 minut. Jego klub odniósł zwycięstwo z FC Nantes, a Majecki puścił jedną bramkę. Przez najbliższe lata były bramkarz Legii w reprezentacji może być trzecim lub nawet czwartym wyborem. Jeśli jednak zacznie regularnie występować w klubie sytuacja ta może się diametralnie zmienić.

Największe transfery Polaków z Ekstraklasy – Radosław Majecki

1. Jakub Moder – 10,5 mln euro (z Lech Poznań do Brighton & Hove Albion) – Największe transfery Polaków z Ekstraklasy

Najdroższym piłkarzem w historii Ekstraklasy jest zdecydowanie Jakub Moder. Młody pomocnik poznańskiego Lecha nie może narzekać na rok 2020, ponieważ był on dla niego bardzo udany. Zawodnik zachwycił swoją grą nie tylko w polskiej lidze, ale również w Lidze Europy. To skutkowało zarówno powołaniem do pierwszej reprezentacji Polski, jak i transferem do angielskiej Premier League. Brighton & Hove Albion zapłacił za młodego pomocnika aż 10,5 miliona euro! Oba kluby, tak jak w przypadku Karbownika i Legii, umówiły się na wypożyczenie zawodnika z powrotem do Lecha do końca sezonu. Ten pomógł „Kolejorzowi” w fazie grupowej LE. Moder w Anglii ma grać już od przyszłego sezonu i miejmy nadziej, że będzie on występował tam regularnie.