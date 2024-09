Skład Polski na mecz z Chorwacją 08.09. Totalne zaskoczenie!

Znamy już skład Polski na mecz z Chorwacją. Zdecydowanie, Michał Probierz, nasz aktualny trener zaskoczył. Powołał młodego napastnika, który na co dzień gra w USA, a konkretnie w drużynie Los Angeles FC.

Już za kilka minut usłyszymy pierwszy gwizdek podczas spotkania Chorwacja – Polska, które rozgrywane będzie na Opus Arena w Osijeku. Zdecydowanie, to gospodarze są faworytami, chociaż kibice polskiej reprezentacji liczą na pozytywny wynik. Tym bardziej, że jesteśmy po wygranym 3:2 meczu ze Szkocją, co sprawia, że obecnie jesteśmy w Grupie 1 na pierwszym miejscu. Tuż za nami jest Portugalia, która pokonała Chorwację. Następnie mamy Szkocję i naszego dzisiejszego rywala, który zdecydowanie, będzie szukał punktów. Tym bardziej, że jest na „swoim terenie”.

Skład Polski na mecz z Chorwacją. Michał Probierz zaskakuje

Już od pierwszych minut na murawie pojawi się Mateusz Biogusz. Jest to napastnik, który na co dzień gra w drużynie Los Angeles FC. Co ciekawe, na ławce rezerwowych zobaczymy Marcina Bułkę, Jakuba Kiwiora, Przemysława Frankowskiego czy Krzysztofa Piątka. Michał Probierz zdecydował się na wymianę tych zawodników na Łukasza Skorupskiego, Sebastiana Walukiewicza, Jakuba Kamińskiego oraz Mateusza Bogusza. Zdecydowanie, trener Reprezentacji Polski chce sprawdzić formę kilku zawodników, a patrząc na to, jak wyglądała poprzednia gra Bogusza, może być ciekawie.

Mateusz Bogusz od pierwszych minut podczas meczu Chorwacja – Polska

Dziś rozgrywamy drugie spotkanie w ramach Ligi Narodów. W naszym przypadku rozgrywamy mecze w Lidze A, Grupie 1. Zajmujemy pierwsze miejsce po wygranym spotkaniu ze Szkocją, które zakończyło się wynikiem 3:2. Szczerze mówiąc, do ostatnich minut nie wiedzieliśmy czy ze Szkocji przywieziemy jeden czy trzy punkty. Całe szczęście, w dosłownie ostatniej chwili udało się nam wywalczyć rzut karny, który zaowocował skutecznym trafieniem do bramki rywala. Jak będzie dziś? Zdecydowanie, może być trudniej, bowiem Chorwacja gra u siebie, ma mocny skład i chce wywalczyć pierwsze punkty.

Ciekawe czy polskiej reprezentacji pomoże Mateusz Bogusz, który zdobył już trzynaście bramek i pięć asyst w dwudziestu pięciu spotkaniach. Napastnik świetnie radzi sobie w MLS, dlatego Michał Probierz zdecydował się na wystawienie Bogusza w podstawowym składzie. Miejmy nadzieje, że napastnik wykorzysta tą szansę. Oczywiście, jest to spore zaskoczenie, bowiem zawodnik MLS nie miał okazji zagrać w seniorskiej drużynie reprezentacji polski. Jest to jego debiut. Trzymamy kciuki za Mateusza i jego kolegów z drużyny!

Chorwacja – Polska 08.09.2024. Gdzie oglądać mecz?

Spotkanie będzie można oglądać za pośrednictwem portalu sport.tvp.pl, a także w TVP Sport i TVP 1. Mecz komentować będzie Jacek Laskowski i Robert Podoliński, natomiast ekspertami w studio będą Jakub Wawrzyniak, Adrian Mierzejewski, Łukasz Trałka, Rafał Ulatowski, a także Grzegorz Mielcarski. Spotkanie Chorwacja – Polska rozpocznie się o 20:45.

