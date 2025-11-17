Skoda znów najpopularniejsza! Ten model to ideał dla wielu

Przestronne wnętrze, fajne prowadzenie, dobre materiały i ogromny bagażnik. Nic dziwnego, że wiele osób wybiera ten model, a Skoda pochwaliła się, że w październiku 2025 ten model był najpopularniejszy w naszym kraju. Miałem okazję jeździć wieloma generacjami i wiecie co? Wcale się nie dziwię tym, że Octavia to bestseller.

Skoda Octavia Sportline 2025 z 2.0 TDI i DSG. Fot.: Ernest Dragan.

Dlaczego to taki hit? I to dosłownie hot, bowiem w październiku 2025 prawie 2000 nabywców zdecydowało się ma zakup Octavii. W porównaniu do poprzedniego roku, Skoda zanotowała aż 66% wzrost sprzedaży! Nic dziwnego – to bardzo przyjemne auto, któremu ciężko cokolwiek zarzucić. Nawet kwota, jaką musimy „zostawić” w salonie staje się być całkiem rozsądna. Chociaż do takiego stosunku ceny i tego, co Octavia oferowała kiedyś za bardzo dobrą cenę jeszcze jej daleko. Tak czy inaczej, wiele zalet w połączeniu z elastycznym finansowaniem sprawiło, że model ten znów został liderem sprzedaży nowych aut w Polsce. A może tu chodzi o to, że Skoda jako jedna z nielicznych oferuje… diesla pod maską?

Skoda Octavia Sportline 2025 z 2.0 TDI i DSG. Fot.: Ernest Dragan.

Skoda Octavia liderem sprzedaży nowych aut w Polsce!

Analizując informacje, jakie przekazała czeska marka można szybko wywnioskować, że to nie klienci prywatni, a przedsiębiorstwa wybierały w październiku Octavię, jako auto flotowe. Liczby nie kłamią. Firmy – 1718 sztuk, klienci indywidualni – 233 sztuk. Nie zmienia to jednak faktu, że udział tego modelu w naszym rynku wzrósł do 3,7%. Warto jeszcze wspomnieć, że od początku tego roku do października aż 17 732 sztuk Octavii trafiło na polskie drogi. To oznacza, że auto to jest drugie w rankingu najpopularniejszych samochodów nowych.

Skoda Octavia Sportline 2025 z 2.0 TDI i DSG.

Polacy uwielbiają Skodę. Ponad 50 tys zarejestrowanych aut w tym roku!

Patrząc na cały rok 2025, marka może pochwalić się wysokim wynikiem sprzedaży, który dał jej drugie miejsce w Polsce. Skoda sprzedała 51 823 samochodów, a więc ma 10,78% udziału w rynku motoryzacyjnym. Warto jeszcze wspomnieć, że w kwestii klienta flotowego, sprzedano aż 14 729 sztuk Octavii w okresie od stycznia do października 2025. Jeśli chodzi o sam październik 2025, sprzedano w Polsce 52 730 sztuk samochodów. Wśród nich Skodę wybrało 6301 osób. W skrócie, co ósmy nowy samochód sprzedawany w naszym kraju był Skodą.

Skoda Octavia Sportline 2025 z 2.0 TDI i DSG. Fot.: Ernest Dragan.

Octavia to jeden z najrozsądniejszych wyborów

Wsiadasz do tego auta, robisz sto, trzysta, pięćset kilometrów i wychodzisz wypoczęty. Piszę to z powagą, bowiem pokonałem w Octavii tysiące kilometrów. Auto zawsze oferowało wszystko to, czego może oczekiwać kierowca, ale i jego współpasażerowie. Nie chcę, abyście pomyśleli, że zachwycam się tym całkiem zwyczajnym samochodem, jednak jak widać, liczby nie kłamią i nie jest to tylko moja prywatna opinia. Dziś Octavia posiada świetne skrzynie biegów DSG, bardzo dobre silniki – szczególnie te diesla, które potrafią wręcz „produkować” paliwo. Do tego dochodzi dobra jakość materiałów, wygodne fotele i przede wszystkim reflektory Matrix, które sprawiają, że podczas nocnych podróży nasz wzrok się nie męczy.

Skoda Octavia Sportline 2025 z 2.0 TDI i DSG. Fot.: Ernest Dragan.

Patrząc na polski cennik Skody, można kupi Octavię za mniej niż 100 tysięcy złotych. Mówię o wyprodukowanych, ale nowych autach, które są już dostępne u dealerów. Jak widać, da się przygotować całkiem rozsądną ofertę, jednak wydaje mi się, że duża tu zasługa azjatyckiej motoryzacji, która bardzo agresywnie zachęca klientów do zakupów. Mam tu na myśli nie tylko kampanie marketingowe, lecz również, a może i przede wszystkim cenę, która wydaje się być nieprawdopodobnie atrakcyjną w porównaniu do europejskiej motoryzacji. I teraz nasuwa się pytanie – jak to możliwe, że Azjaci oferują samochody z takim wyposażeniem za takie pieniądze? Pomaga w tym chiński rząd? A może po prostu europejscy sprzedawcy za bardzo się rozkręcili jeśli chodzi o ceny samochodów?

