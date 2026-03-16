Exlantix nie ma konfiguratora. Nie jest potrzebny. Dlaczego?

Rynek motoryzacyjny od kilku lat przechodzi sporą przemianę. Elektryczne napędy, technologie cyfrowe i zmieniające się oczekiwania kierowców sprawiają, że nawet segment premium zaczyna wyglądać trochę inaczej niż jeszcze dekadę temu. Coraz częściej luksus nie polega już wyłącznie na prestiżu czy znaczku na masce, ale także na wygodzie – również tej podczas samego wyboru samochodu. Właśnie w tym kierunku idzie marka EXLANTIX, która proponuje dość nietypowe podejście do zakupu auta premium. Zamiast długiego konfiguratora pełnego opcji, pakietów i dodatkowych kosztów, samochody oferowane są w kompletnych wersjach wyposażenia.

Czy Exlantix ES to samochód elektryczny premium?

Luksus bez konfiguratora

Każdy, kto choć raz próbował skonfigurować samochód klasy premium w internecie, dobrze zna ten scenariusz. Na początku wszystko wygląda prosto – wybieramy model bazowy, który prezentuje się całkiem atrakcyjnie. Problem zaczyna się w momencie, gdy pojawia się lista dodatków. Skórzana tapicerka, lepszy system audio, pakiety technologiczne, większe felgi czy dodatkowe systemy bezpieczeństwa. Każda z tych opcji brzmi kusząco, ale szybko okazuje się, że końcowa cena auta potrafi znacząco odbiegać od tej, którą zobaczyliśmy na starcie.

EXLANTIX chce podejść do tego inaczej. Zamiast rozbudowanego konfiguratora i długiej listy dodatków marka oferuje samochody w praktycznie kompletnej wersji wyposażenia. Oznacza to, że wiele elementów, które w innych autach premium trzeba dokupować osobno, tutaj dostępnych jest od razu w standardzie.

Na zdjęciu Exlantic ES.

Elantix oferuje dwa elektryczne modele

Na początek oferta EXLANTIX obejmuje dwa modele samochodów elektrycznych – sedan EXLANTIX ES oraz SUV EXLANTIX ET. Oba auta zostały zaprojektowane z myślą o połączeniu technologii, komfortu i nowoczesnego designu.

Model EXLANTIX ES to elektryczny sedan z napędem na cztery koła. Układ napędowy oferuje moc sięgającą 480 KM, a deklarowany zasięg wynosi do 600 kilometrów według cyklu WLTP. Dzięki temu samochód ma sprawdzać się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas dłuższych podróży.

Auto wyróżnia się aerodynamiczną sylwetką oraz zawieszeniem zaprojektowanym z myślą o komforcie jazdy. We wnętrzu zastosowano materiały charakterystyczne dla segmentu premium, takie jak skóra Nappa, naturalne elementy dekoracyjne czy metalowe akcenty wykończeniowe. Całość utrzymana jest w stylistyce nowoczesnego minimalizmu, który coraz częściej pojawia się w samochodach elektrycznych.

Drugim modelem w ofercie jest EXLANTIX ET, czyli elektryczny SUV zaprojektowany z myślą o większej przestrzeni i wygodzie podróżowania. Samochód oferuje zasięg do 525 kilometrów według WLTP oraz wyposażony jest w pneumatyczne zawieszenie z regulacją prześwitu. Dzięki temu charakter jazdy można dostosować do różnych warunków drogowych. We wnętrzu pojawiły się m.in. fotele inspirowane koncepcją zero-gravity, które mają ograniczać zmęczenie podczas długich podróży.

Cyfrowe technologie w centrum uwagi

Nowoczesne samochody premium coraz częściej definiowane są nie tylko przez osiągi czy design, ale również przez technologie cyfrowe. W modelach EXLANTIX szczególny nacisk położono na integrację systemów multimedialnych, funkcji komfortowych oraz systemów wspomagania kierowcy.

Wszystkie te elementy zostały połączone w jednym środowisku cyfrowym. System sterowania zaprojektowano w taki sposób, aby był możliwie przejrzysty i intuicyjny. Kierowca ma mieć szybki dostęp do najważniejszych funkcji pojazdu – od ustawień klimatyzacji po tryby jazdy czy systemy nawigacyjne. Samochody wyposażono również w systemy wspomagania kierowcy, które mają zwiększać bezpieczeństwo zarówno w ruchu miejskim, jak i podczas jazdy autostradowej. Jednocześnie projektanci zadbali o wysoki poziom wyciszenia kabiny oraz materiały wykończeniowe odpowiadające standardom segmentu premium

Przejrzysta oferta i finansowanie

Model EXLANTIX ES dostępny jest w cenie od 329 900 zł, natomiast SUV EXLANTIX ET kosztuje od 349 900 zł. Producent przygotował również program finansowania we współpracy z partnerem finansowym.

W jego ramach miesięczna rata leasingowa dla modelu ES zaczyna się od około 2 499 zł netto, a dla modelu ET od około 2 599 zł netto miesięcznie. Oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dodatkowo w początkowym okresie sprzedaży przewidziano preferencyjne warunki ubezpieczenia OC i AC

Gwarancja i pierwszy showroom

Aby zwiększyć zaufanie do nowej marki, EXLANTIX oferuje rozbudowany pakiet gwarancyjny. Samochód objęty jest gwarancją na 7 lat lub do 150 tys. kilometrów, natomiast akumulator i układ elektryczny mają gwarancję 8 lat lub do 160 tys. kilometrów.

Klienci mogą zapoznać się z samochodami w showroomie marki w Warszawie przy ul. Żelaznej 24, gdzie dostępne są zarówno pojazdy ekspozycyjne, jak i jazdy testowe. Warszawski salon jest pierwszym etapem budowy sieci sprzedaży EXLANTIX w Polsce. W kolejnych latach marka planuje rozwój obecności w największych miastach, takich jak Kraków, Wrocław, Poznań, Trójmiasto czy aglomeracja śląska.

Nowy kierunek w segmencie premium

Wejście EXLANTIX na rynek europejski wpisuje się w szersze zmiany zachodzące w branży motoryzacyjnej. Elektryczny napęd, rozwój technologii cyfrowych oraz rosnące znaczenie doświadczenia użytkownika sprawiają, że zmienia się sposób, w jaki klienci postrzegają samochody klasy premium.

Nowa marka proponuje podejście, w którym luksus nie oznacza skomplikowanej konfiguracji i długiej listy dodatków, lecz raczej kompletny produkt dostępny od początku. Bo czasem największym luksusem jest właśnie to, że nie trzeba wybierać spośród stu opcji – tylko wsiąść do auta i po prostu jechać.

