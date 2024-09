Zdrowie jest najważniejsze, dlatego też musimy o nie zadbać. W tym celu rusza kolejna edycja wydarzenia Slow Space by PUMA odbędzie się między 16 września a 12 października w Warszawie. Temat przewodni to szeroko pojęte hasło kondycji. Dla kogo jest to wydarzenie i dlaczego nie chcesz tego przegapić?

Zadbaj o swoją kondycję podczas Slow Space by PUMA

Jeśli jesteś osobą, która chciałaby holistycznie zadbać o swoje zdrowie, polepszyć swoją kondycję, wyciszyć się i nieco zwolnić w tym zabieganym świecie, to podczas trwających przez miesiąc wydarzeń sportowych Slow Space by PUMA, będziesz miał do tego idealną okazję. Od 16 września do 12 października w Warszawie, marka sportowa będzie organizować cykliczne zajęcia pod okiem specjalistów, trenerów, i psychoterapeutów.

Slow Space by PUMA od 16 września. Nie chcesz tego przegapić. Fot. mat. prasowe

Przeczytaj także: Jak wspierać kobietę w menopauzie? Poradnik dla mężczyzn

Zajęcia, które skupiać będą się na szeroko pojętym haśle „kondycja” odbywać będą się w przestrzeni sąsiadującej z Concept Store w Fabryce Norblina udostępnionego przez Answear, który dołączył do partnerów eventu. Projekt wystartował w stolicy w 2022 roku, a po drodze odwiedził trzy miasta – Kraków, Wrocław Gdańsk. Jesienią wraca do Warszawy. Zajęcia będą odbywać się 6 dni w tygodniu z podziałem na treningi.

Podczas Slow Space by PUMA każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ podczas prawie tygodniowego harmonogramu, oferowane będą treningi – jogowe, pilatesowe oraz movement, konsultacje indywidualne z klasycznej medycyny chińskiej i osteopatii, a także warsztaty – filozoficzne, medytacyjne, neuro-biologiczne i psychologiczne.

Podczas Slow Space by Puma można także brać udział w warsztatach poświęconych psychologii, medytacji, filozofii czy neuro-biologii. Fot. mat. prasowe

Trenuj pod okiem najlepszych

Trening pod okiem osób, które oferują ogromne doświadczenie i widzę, to najlepsze, co może nas spotkać. Dlatego też podczas wydarzenia Slow Space by PUMA, od samego początku, dostępne będzie właśnie takie wsparcie. Uczestnicy będą mogli skorzystać z wiedzy twórczyni idei, joginki i założycielki platformy Slow Living Poland, Aleksandry Kwiatkowskiej, która ugości przybyłych uczestników podczas zajęć z jogi.

O nasze ciało będziemy mogli zadbać także podczas spotkań z Dominiką Orłowską (joga, animal flow), Pauliną Radziszewską (joga nidra), Kornelią Samantą – Składzień (pilates), a także z Kubą Odziobą, odpowiedzialnym za treningi z mobilności w nurcie „movement”. Z kolei za przekazywanie wiedzy związanej z psychiką, filozofią i umysłem odpowiadać będą dr Joanna Wojsiat (neuro-biolożka), Marta Niedźwiecka (psycholożka & sex coach) i Tomek Stawiszyński (filozof). Tematy związane z naturą zdrowotną będzie można przedyskutować z ekspertką od klasycznej medycyny chińskiej, Kasią Lazar oraz osteopatą, Marcinem Bebelskim.

Treningi, konsultacje i warsztaty prowadzone będą przez specjalistów w swoich dziedzinach. Fot. mat. prasowe

Do projektu dołączyła także marka Answear, która troszczy się o poprawę jakości życia za pośrednictwem kampanii „Zadbaj o to, co jest w środku”. Z tej okazji udostępniony zostanie także warsztat poświęcony nadmiarowy bodźców, który zostanie poprowadzony przez dr Joannę Jurgę, który zakończy się medytacją z Martinem Petrusem. O nawodnienie uczestników zadba Aqua Carpatica, a w ramach programu pojawią się dwa jogowe i pilatesowe treningi „Uważność w ruchu” pod egidą tego partnera.

Te dwa podejścia – zdrowie psychiczne i fizyczne – są ze sobą nierozerwalne, co PUMA często podkreśla w kampaniach oraz działaniach mających na celu pomaganie ludziom na całym świecie. Slow Space by PUMA realizujemy już po raz piąty i jako marka, cieszymy się, że mamy kontakt z odbiorcami oraz pomagamy im podczas praktycznych zajęć, ale i dodatkowo za pośrednictwem lokalnych fundacji możemy docierać do kolejnych grup potrzebujących opieki Katarzyna Węsławowicz, PUMA Director Marketing Eastern Europe

W programie są zajęcia z jogi, pilatesu oraz movementu. Fot. mat. prasowe

Jak zapisać się na treningi i warsztaty?

Slow Space by PUMA startuje 16 września w Fabryce Norblina, a całe wydarzenie potrwa do 12 października. Podczas tego miesięcznego okresu będziemy mogli poszerzać tajniki wiedzy na temat naszego ciała i zdrowia psychicznego, oddając się treningom m.in jogowym, pilatesowym, czy słuchając wykładów na temat medycyny chińskiej czy medytacji.

Od 6 września można zapisywać się na interesujące nas zajęcia. Jeden zapis na trening i konsultacje kosztuje 30 złotych, natomiast udział w warsztatach – 50 złotych. Liczba miejsc użytkowników jest ograniczona. Zapisów można dokonywać na tej stronie internetowej.

Wydarzenie trwa od 16 września do 12 października. Fot. mat. prasowe

Dochód w całości zostanie przekazany na konto wybranych fundacji, które dbają o zdrowie psychiczne i rozwój osobisty – w Warszawie jest to Fundacja Cześć Ciało, której misją wspieranie jest nastolatków poprzez edukację i promowanie zdrowego i pozytywnego podejścia do własnego ciała i siebie.

Źródło: opr. wł./info. prasowa