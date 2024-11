Słowacy zamknęli szlaki w Tatrach! 83 odcinki! Zobacz jakie

Złe wiadomości dla fanów górskiego podróżowania. Słowacja zamknęła dziś szlaki w Tatrach. Mowa o aż 83 odcinkach. Zobacz, o które szlaki chodzi.

Słowacy zamknęli wiele wysokogórskich odcinków w Tatrach. Wszystko przez koniec sezonu turystycznego w słowackich górach. Dlaczego akurat dziś, 1 listopada zamykane są szlaki? Chodzi o ochronę ekosystemu wysokogórskiego, chociaż nie jest to jedyny powód. Rzecz jasna, ważne jest również zapewnienie bezpieczeństwa turystom, którzy potrafią mocno ignorować wskazówki dotyczące zimowych wędrówek w górach wysokich, czego efektem są akcje ratowników.

Zamknięte szlaki w Tatrach Słowackich. Szczegółowe informacje

Dlaczego szlaki w Tatrach zostały zamknięte? TANAP, Słowacki Tatrzański Park Narodowy zamyka z dniem dzisiejszym (1.11.2024) szlaki w Tatrach Wysokich. Kiedy turyści będą mogli znów wrócić na piesze wycieczki po południowej partii Tatr? Nieprędko. Szlaki wysokogórskie, a mowa o 230 kilometrach, będą znów dostępne dla turystów 1 czerwca 2025 roku. Taka decyzja sprawia, że natura „odpocznie” od turystów, bowiem w takim okresie tamtejsza przyroda się regeneruje. Co ciekawe, nie jest to pierwszy rok, kiedy Słowacja zamyka na zimę szlaki. Dzieje się to od przełomu lat 1980 i 1981, kiedy tamtejsza administracja uznała, że turyści zagrażają środowisku.

Warto również wspomnieć o tym, że szlaki w Tatrach będą dostępne w tym okresie tylko dla członków pewnych organizacji. Rzecz jasna, wcześniej muszą oni zgłosić plan wyjścia strażnikom TANAP. Oczywiście, to, że szlaki po stronie słowackiej są zamknięte nie oznacza blokady w Polsce. Po naszej stronie Tatry są dostępne dla turystów przez cały rok. Należy jednak pamiętać o kwestiach bezpieczeństwa. Jeśli nie jesteście doświadczonymi alpinistami i nie macie obycia z górami zimą, sugerowałbym jednak zrezygnowanie z wyjścia na szlaki w Tatrach. Bez odpowiedniego sprzętu i doświadczenia, możecie być skazani na niepowodzenie. Nie chcecie przecież narażać życia ratowników TOPR, prawda?

Lista zamkniętych szlaków w Tatrach Słowackich

Przeglądając portaltarzanski.pl znalazłem listę wszystkich odcinków, które zostały dziś zamknięte. Warto ją poznać przed wyjściem w góry.

