Ponad 9 mln osób korzysta z Smart Connect z AI. MWC 2025

Podczas targów MWC 2025, które odbywają się w Barcelonie, Motorola i Lenovo zaprezentowali rozwiązanie Smart Connect z AI. To ekosystem, który ułatwia współpracę smartfonów oraz tabletów z komputerami wyposażonymi w system Windows. Przyjrzyjmy się bliżej temu rozwiązaniu.

W ubiegłym roku popularny producent smartfonów przygotował ekosystem Smart Connect, który pozwalał na transfer danych pomiędzy urządzeniami mobilnymi, a komputerem wyposażonym w system Windows. Oprócz tego możemy przesyłać obraz na zewnętrzny wyświetlacz dzięki Miracast, strumieniować aplikacje, a także korzystać z. tak zwanego inteligentnego schowka. Nie chcę nic tutaj sugerować, nie chcę sobie żartować, ale od dawien dawna takie rozwiązanie oferuje pewien producent urządzeń mobilnych i komputerów i nie jest to absolutnie żadna rewelacja czy nowość, a… oczywistość. Oczywiście, dla użytkowników tego ekosystemu. Tak czy inaczej, nie każdy chce kupować sprzęt tej firmy, dlatego cieszy fakt wprowadzenia oraz rozwoju Smart Connect, czyli produktu marek Motorola i Lenovo.

Smart Connect z AI. Ekosystem Motorola i Lenovo zyskał nowe funkcje

Czasami robisz coś z wykorzystaniem smartfonu lub tabletu – na przykład fotkę, bądź przerabiasz jakiś dokument. Co z przesyłaniem takich danych sprawnie na komputer? Fakt, możesz korzystać z chmury, ale czy jest rozwiązanie, które pozwoli na jeszcze szybsze przesyłanie plików? Oczywiście, to Smart Connect. Możesz integrować ze sobą różne urządzenia, co sprawia, że praca jest o wiele, wiele wygodniejsza. Teraz ta technologia zyskała rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją. Wcale mnie to nie dziwi, taka moda – teraz wszystko ma AI, czy tego chcemy czy nie. Co zyskują użytkownicy wybranych urządzeń, które korzystają ze Smart Connect?

Jak na AI przystało, możemy za pomocą polecenia głosowego przesyłać materiały z telefonu do komputera, bądź uruchomić strumieniowanie na TV. Oprócz tego, za sprawą AI Search możemy wyszukiwać dokumenty – producent mówi o wyciągach bankowych, rachunkach hotelowych czy umowach. Dajmy jakiś przykład. Posiadasz tablet Lenovo YOTA Tab Plus i chcesz przesłać cenne informacje dotyczące podróży służbowej na swój komputer osobisty oraz smartfon. Nie musisz już szukać folderów. Po prostu prosisz funkcję Smart Connect z AI, by zrobiła to za Ciebie. Jak? Wydajesz proste polecenie: „pobierz moje rachunki z restauracji”. Finalnie, niezbędne dokumenty zostaną przesłane tam, gdzie powinny. Prawda, że proste? Jeśli chcesz zobaczyć jak to działa w praktyce, kliknij w ten link, by włączyć film.

Z jakim sprzętem będzie działać Smart Connect?

Aby skorzystać z Smart Connect z AI musimy poczekać jeszcze kilka tygodni. Kiedy producent ją udostępni, będziemy mogli rozpocząć pobieranie ze sklepu Microsoft Store. Będzie potrzebny system Windows 10 lub nowszy. Oczywiście, oprogramowanie będzie dostępne także na smartfonach Motorola oraz wybranych tabletach Lenovo wyposażonych w system Android. Aby zaktualizować aplikację, należy skorzystać ze sklepu Google Play.

