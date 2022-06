Oferowanie płatnych funkcji w popularnych mediach społecznościowych nie jest niczym nowym. Twitter wprowadził do swojej oferty tego typu rozwiązanie, a teraz na horyzoncie pojawia się Snapchat Plus. Platforma testuje już subskrypcje w swoim platformie.

Snapchat Plus wkrótce trafi na rynek

Snapchat jeszcze kilka lat temu był jednym z największych portali społecznościowych na świecie. Jak to zazwyczaj bywa, pięć minut sławy aplikacji przeminęło. Co prawda platforma w dalszym ciągu jest popularna, jednak nie aż tak bardzo, jak w momencie swojej chwały. Platforma chce w dalszym ciągu się rozwijać, dlatego też wprowadza do swojej aplikacji abonament.

Snapchat Plus w drodze. Aplikacja otrzyma abonament!

Coraz większa liczba platform społecznościowych decyduje się na uruchomienie płatnych usług w swoich aplikacjach. Najnowszym rozwiązaniem, które będzie oferować takie usługi, będzie Snapchat Plus. Obecnie Snap prowadzi testy wczesnych funkcji, które zostaną udostępnione użytkownikom, którzy zdecydują się na zakup subskrypcji.

Ile będzie kosztowała usługa i co zaoferuje?

Snapchat Plus zaoferuje szereg nowych funkcji, które nie będą dostępne w podstawowej i darmowej aplikacji. Liz Markman, rzeczniczka przedsiębiorstwa potwierdziła, że firma obecnie testuje płatne rozwiązanie. Cała firma jest bardzo podekscytowana wizją nowych funkcji i cieszy się z tego, że wybrana grupa użytkowników będzie korzystać z eksperymentalnych rozwiązań.

Co tak naprawdę zaoferuje Snapchat Plus? Pierwsze screeny, które pojawiły się w sieci, sugerują, że osoba, która zdecyduje się na zakup abonamentu, będzie mogła wybrać daną osobę jako „przyjaciela numer 1”. Dostępne będą także nowe odznaki i ikony oraz możliwość zobaczenia lokalizacji znajomego w ostatnich 24 godzin (o ile udostępni nam lokalizację), czy zobaczenie ile razy nasi znajomi odtworzyli naszą relację. Przy okazji poznaliśmy także potencjale ceny abonamentu – miesięcznie ma on kosztować 4,59 EUR (4,84 USD) lub 45,99 EUR (48,50 USD) na rok.

Here's how the #Snapchat+ badge will appear in the profile 👇🏻 pic.twitter.com/S5zrjZmVWH — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 16, 2022

Źródło: Twitter