Dzisiejszej nocy San Antonio Spurs gościli w Cleveland, gdzie podejmowali tamtejszych Cavaliers. Polak zaliczył dobry występ, jednak jego drużyna musiała pogodzić się z porażką. Sochan z najlepszą akcją nocy w top 10 zagrań kolejki. Szkoda tylko, że był po drugiej stronie barykady.

Spurs przegrywają trzynaste spotkanie z rzędu

Jeśli liczyliście na to, że San Antonio Spurs będą grać chociaż o fazę pucharową i Polak będzie mógł w swoim pierwszym sezonie bić się z najlepszymi, to niestety trzeba będzie na to długo poczekać, ponieważ drużyna z Teksasu przechodzi ostrą przebudowę. Na potwierdzenie tego jest trzynasta porażka z rzędu, do której doszło dzisiejszego wieczora.

Jeremy Sochan i spółka odwiedzili stan Ohio, gdzie w Cleveland rozgrywali spotkanie przeciwko Cavaliers. Drużyna gospodarzy obecnie zajmuje 4. miejsce w konferencji wschodniej i była zdecydowanym faworytem tego spotkania, co potwierdziła wygraną 117 do 109. Sochan z najlepszą akcją nocy zapisał się w pamięci kibiców. Niestety, nie był jednak sprawcą, a ofiarą Donavana Mitchella.

Sochan z najlepszą akcją kolejki. Numer jeden w zestawieniu

NBA po każdej kolejce wstawia na swój kanał na YouTube najlepsze akcje minionej kolejki. Niestety, dzisiejsze zestawienie nie było zbyt dobre dla polskich kibiców oraz fanów San Antonio Spurs. To właśnie Sochan z najlepszą akcją nocy stał się gwiazdą kolejki. I to w złym tego słowa znaczeniu – Polak po zagraniu Donavana Mitchella upadł na ziemię, a zawodnik Cleveland Cavaliers trafił trójkę.

Sochan z najlepszą akcją nocy! Szkoda, że jako ofiara

Niestety, nie dość, że Sochan przeżył “welcome to the NBA moment”, to jeszcze jego drużyna musiała pogodzić się z kolejną porażką. Polak w tym spotkaniu zanotował 12 punktów na słabej skuteczności 33 proc. z gry, zebrał trzy piłki i rozdał dwie asysty. Spurs z bilansem 14-44 zajmują przedostatnie miejsce w tabeli zachodniej.

