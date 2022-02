Kupno PlayStation 5 jest niezwykle trudne. Aby zdobyć konsolę, trzeba uważnie śledzić sklepy z elektroniką. Ceny też są wysokie, dlatego też jest to wydatek rzędu ponad 3 tys. złotych. Sony postanowiło jednak rozdać kilka z nich i zapowiedziało konkurs, w którym można wygrać PS5. Wystarczy znaleźć kod i odpowiedzieć na pytanie.

Sony dalej walczy z brakiem dostępności PS5

Sony prezentując PlayStation 5, wiedziało, że konsola zrobi dużą furrorę. Urządzenie japońskiego producenta pod względem sprzedażowym bije na głowę Xboxa Series X. Niestety, konsolę Sony bardzo trudno kupić. Japoński producent, z powodu kryzysu na rynku półprzewodników, nie jest w stanie wyrobić normy produkcyjnej.

Jednym ze sposobów Sony na zaspokojenie rynku jest produkcja starszej generacji konsol. Gigant swego czasu ogłosił, że produkcja PlayStation 4 Pro potrwa do 2023 roku. Urządzenie to ma rekompensować brak dostępności nowej generacji konsol na rynku. Jest to zupełnie inna taktyka względem Microsoftu, który produkcję konsol Xbox One zakończył już w 2020 roku i skupił się na nowej generacji.

Wygraj PlayStation 5. Wystarczy, że znajdziesz kod!

Można powiedzieć, że konsola PlayStation 5 jest bardzo ekskluzywnym towarem, a to z powodu braku dostępności. Sony postanowiło wydać kilka z nich, dlatego też uruchomiło specjalny konkurs. Konkurs polega na znalezieniu specjalnego kodu i odpowiedzi na specjalne pytanie. Każda osoba może wysłać jedno zgłoszenie, a każdy do każdego kody przypisane jest dziewięć konsol do wygrania.

Sony da Ci PlayStation 5, jeśli znajdziesz kod 26

Gdzie znaleźć kod? Sony dało nam wskazówkę. Okazuje się, że kody będą pojawiać się w niespodziewanych momentach do 28 lutego 2022 roku. Na stronie wydarzenia można przeczytać, że kody mogą pojawić się online, podczas różnych wydarzeń sportowych, gamingowych, filmowych i muzycznych. Można będzie je znaleźć również w kluczowych miejscach. Nie wszystkie będą dostępne jednocześnie, dlatego trzeba być bardzo uważnym.

Warunki? Do wzięcia udziału w konkursie trzeba mieć skończone 18 lat i posiadać konto PlayStation Network. Kody będą pojawiać się do 28 lutego, a wykorzystać można je do 7 marca! Powodzenia!

Źródło: PlayStation