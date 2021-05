Sony rozdaje prezenty do gier PlayStation w ramach akcji Play-At-Home!

Japoński gigant zapowiedział kolejny etap akcji Play-At-Home. Co prawda użytkownicy nie dostaną kolejnych darmowych gier od Sony, jednak pobierzemy dodatki do popularnych gier na konsole PlayStation.

Ostatni etap promocji Play-At-Home od Sony

Play-At-Home to promocja przygotowana przez Sony, która miała zachęcić graczy do pozostania w domu. Japoński gigant w ten sposób chciał przyczynić się do spadku zachorowań na wirusa COVID-19. Pierwszy etap akcji był bardzo hojny, ponieważ Sony rozdawało darmowe gry na swoje konsole PlayStation. Największym tytułem jaki można było odebrać zupełnie za darmo był Horizon Zero Dawn Complete Edition.

Jedna z najlepszych ekskluzywnych gier na konsole PlayStation była dostępna wraz z dużym dodatkiem The Frozen Wilds. Sony zdecydowało się na kontynuację zabawy, która potrwa do 17 maja!

Jeden z najlepszych tytułów ostatnich lat był dostępny zupełnie za darmo w ramach akcji Play at Home!

Odbierz dodatki do popularnych tytułów

Play-At-Home od Sony trwa dalej i będzie trwać do 17 maja. W ramach kontynuacji promocji, użytkownicy konsol PlayStation będą mogli odebrać zawartości do różnych popularnych gier. Wszystko całkowicie za darmo! Co zatem otrzymamy?

– pakiet Twice the Courage Pack dla WoT: Modern Armor, który zawiera pięć x1,5 Silver Booster, pięć x2 XP Booster, 7 dni konta Premium i wiele więcej. W przypadku WoW dostaniemy pakiet Legendy, który zawiera pancernik Tier III Arkansas, 7 Dni konta Premium oraz 5x Rare Boosters wszystkich pięciu typów; NBA 2k21 – The Play at Home Pack – pakiet zawiera MyTEAM Series 2 Amethyst Damian Lillard, 5 000 MyTeams Points i więcej;

Od 20 maja będzie można również otrzymać 5 żetonów Double XP do gry Call of Duty: WarZone.